Ainsi, l'Argentine alignerait une équipe féroce, loin d'être facile à manier. Le Biarrot Tomas Cubelli, blessé en début de saison, ferait son retour à la mêlée et la deuxième ligne serait composée de Guido Petti et Tomas Lavanini. Gomez Kodela pourrait être aligné d'entrée au poste de pilier droit. Derrière, les Perpignanais De La Fuente et Delguy pourrait être sur le terrain d'entrée, tout comme l'ancien Racingman Emiliano Boffelli. Pour rappel, Mario Ledesma doit composer avec plusieurs absences et avec des changements dans son groupe. Matías Alemanno, Facundo Gigena, Rodrigo Bruni et Juan Cruz Mallía, tous blessés à l'épaules avai dû déclarer forfait, et être remplacés par Santiago Cordero, Lucas Paulos, Joaquin Oviedo et Rodrigo Martinez.

Le XV probable de l'Argentine face aux Bleus : 15. Boffelli; 14. Delguy, 13. Cinti, 12. De La Fuente, 11. Moroni; 10. S. Carreras, 9. Cubelli; 7. Kremer, 8. Isa, 6. Matera; 5. Lavanini, 4. Petti; 3. Gomez Kodela, 2. Montoya, 1. Tetaz.