Au sujet des six joueurs qui enchaînent une troisième titularisation

Raphaël Ibanez : "Notre priorité était d'engager un bon échange avec l'ensemble de ces joueurs-là, pour connaître leur état de fraîcheur physique et mentale. Sur l'aspect de la motivation, ça a été facile parce que ces joueurs ont faim de victoire. Après les sensations agréables de cette fin de second test, ils ont, je pense, ancré en eux, une très grande détermination. Ensuite, sur la question de leur disposition physique, nous avons été rassurés. Tout simplement parce que la cellule performance a pu établir des données précises sur les dépenses énergétiques liées aux deux premiers matchs. À ce niveau-là, nous avons des garanties sur le fait que ces joueurs pourront être à un niveau optimal pour affronter les Australiens."

Au sujet de la titularisation d'Hastoy à la place de Carbonel

Fabien Galthié : "On a pris le temps de bien réfléchir sur la fraîcheur mentale et les disponibilités des joueurs au poste de demi d'ouverture. Louis (Carbonel) a fait deux matchs de 80 minutes et sur les observations, il nous semblait qu'Antoine Hastoy pouvait apporter de la fraîcheur. Au vu de la qualité de ses prestations à l'entraînement, c'est toujours des décisions mais il semble en état de fraîcheur pour être compétitif samedi prochain. Antoine (Hastoy) nous a montré qu'il avait le potentiel pour rentrer et apporter ses qualités d'animateur, de joueur de ballon, de meneur de jeu. À la fois devant la défense, mais aussi derrière la défense. On recherche l'espace et c'est un joueur qui nous semble correspondre, en tout cas aux entraînements, à ce type de meneur de jeu qu'on recherche. Quelqu'un qui observe, qui cherche et qui trouve les espaces, devant et derrière."

Antoine Hastoy à l'entraînement avec les BleusOther Agency

Au sujet du rôle d'Arthur Vincent

Fabien Galthié : "Il fait partie des joueurs qui ont marqué énormément de points. On le sélectionne depuis deux ans maintenant, malgré son jeune âge et au début sa faible expérience en Top 14. Mais il avait le profil et dès les premiers entraînements on a compris qu'il fallait compter sur lui et qu'il allait compter. Il confirme, sortie après sortie, adversaire après adversaire, contexte après contexte. C'est un joueur qui a des arguments à la fois sur le plan rugbystique mais aussi sur le plan psychologie du sport. Il est très présent et il fait partie des meilleurs. Il aide notre équipe à grandir."

Au sujet de la nouvelle titularisation de Baptiste Couilloud

Fabien Galthié : "Baptiste, on l'a sélectionné depuis notre arrivée, il fait partie des meilleurs demis de mêlée français et il compte pour nous. C'est l'occasion pour lui d'enchaîner de l'expérience, de la légitimité. Et surtout, il se sent bien. Il n'a pas fini les matchs et il récupère vite. C'est vrai que ce sont des postes qu'on essaie de conserver, il y a des joueurs qui enchaînent aux postes décisionnaires. On a besoin de vivre de l'expérience collective et surtout d'avoir une équipe, face à ces adversaires, très tactique. C'est une arme."

Au sujet de changement de tactique sur le banc

Fabien Galthié : "Le scénario du match précédent à jouer. On a fait 6-2 sur le banc et au bout de huit minutes, Gabin Villière se fait une très grosse entorse à la cheville. On était vraiment embêtés parce qu'on avait Sekou Macalou qui pouvait le couvrir à l'aile mais on avait besoin de lui en troisième ligne. Heureusement que Gabin Villière a su faire preuve de courage, de dureté mentale. Au niveau international, c'est différent du Top 14 parce qu'en Top 14, on a droit à beaucoup de changements. À partir de la 50e, il y a beaucoup de joueurs qui rentrent et qui sortent. Là, c'est un peu l'inverse. À partir de la 50e, ça accélère et les matchs se jouent souvent sur les trois dernières actions. On a besoin de joueurs capables de monter le curseur et d'aller dans des intensités qu'ils connaissent peu. Comme la victoire se joue sur une possession, il faut vraiment avoir un maximum de capacité à dépasser ses limites."