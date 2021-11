L’Afrique du Sud doit-elle s'attendre à affronter une Angleterre revancharde, samedi, après la défaite en finale de Coupe du monde 2019 et même la tournée des Lions ?

Je ne vois pas ce match comme une revanche de la finale. Ce jour-là, les Boks avaient été largement au-dessus mais ce ne sera pas la même musique. Cette rencontre a dû laisser une cicatrice chez les Anglais mais il s’est passé tant de choses depuis deux ans : l’Afrique du Sud n’a pas joué pendant un an et demi, elle a changé d’entraîneur, l’Angleterre a été largement rajeunie et est désormais tournée vers 2023. Avant cela, chacune des deux nations peut réaliser un sans-faute sur cette tournée. Cela serait un vrai accomplissement à deux ans de la prochaine Coupe du monde. Ça promet une sacrée bataille.

On pouvait être inquiets pour les Boks au regard des dix-huit mois passés sans jouer. Mais la victoire face aux Lions ou encore les deux succès enregistrés au pays de Galles et en Ecosse montrent qu’il faut encore compter avec les champions du monde…

Je suis très fier de ce que ce groupe a réalisé dernièrement. Il n’a pas pu construire sur la dynamique du titre mondial à cause de la pandémie mais a su traverser tous ces mois de frustration en gardant ce qui fait sa force. Les Boks ont repris en remportant la série contre les Lions, dans la douleur certes. Puis il y a eu la défaite à la dernière minute contre les Wallabies qui a fait mal lors du Rugby Championship mais sur les quatre derniers tests disputés en Australie, il y a eu trois belles prestations. Et là, ils sont en position de réaliser un trois sur trois dans la tournée d’automne. C’est incroyable. Siya Kolisi est un guide formidable pour l’équipe. Il était un lauréat tout trouvé pour le titre de meilleur joueur du monde World Rugby (il n’a pas été retenu par l’instance parmi les quatre finalistes, N.D.L.R.). Il a joué tous les matchs et a été très bon à chaque fois.

Rugby Championship - Siya Kolisi (Afrique du Sud)Icon Sport

A vos yeux, Antoine Dupont n’est-il pas plus légitime que Siya Kolisi pour le titre de joueur de l’année ?

(Rire) Ils ont tous deux été remarquables et mériteraient tous les deux d’être récompensés. Antoine Dupont est phénoménal. Il est capitaine de sa sélection à 24 ans. Il assume cette responsabilité avec sérénité tout en enchaînant les performances de haut niveau. C’est un joueur de classe mondiale.

Quel est votre regard sur l’émergence du XV de France ?

Quand je suis arrivé à Toulon en 2013, le niveau espoirs me paraissait tellement amateur, si loin du rugby professionnel. Mais depuis quatre ou cinq ans, ça a complètement évolué : Romain Ntamack et Antoine Dupont ont percé, les moins de 20 ans ont gagné deux Coupes du monde… Il y a eu une progression éclair. La FFR a réalisé un boulot formidable pour permettre aux meilleurs jeunes de s’affirmer. Les Bleus sont confrontés à un énorme challenge face aux Blacks. C’est l’occasion de montrer tout leur potentiel face à des Néo-Zélandais qui voudront se racheter de leur défaite à Dublin. Ça va être une partie incroyable. Tout le week-end international promet d’être fantastique, d’ailleurs.

Quel est votre joueur français préféré ?

Je dirais Antoine Dupont. La manière dont il contrôle le jeu, ses qualités physiques, sa puissance, sa capacité à créer des différences : tout ça en fait un joueur phénoménal. Il réunit tout ce qui est beau dans le rugby. Il met surtout ses qualités au service du XV de France et de Toulouse pour les mettre dans les meilleures dispositions. Le tout en gardant la tête sur les épaules. Et sinon, concernant les joueurs qui évoluent en France, j’aime beaucoup Finn Russell, il est génial. Et Cheslin (Kolbe) a réussi des trucs incroyables avec Toulouse.

En plus de Cheslin Kolbe, Makazole Mapimpi, 31 ans, est un autre digne successeur avec dix-sept essais en vingt-trois tests-matchs… À quel point vous épate-t-il ?

Il est incroyable. Imaginez que Makazole a marqué contre toutes les nations qu’il a affrontées. Quand l’on connaît son histoire, ça rend ses performances encore plus remarquables (il vient d’un township et a été sélectionné pour la première fois à 28 ans). C’est super de voir un joueur avec son vécu évoluer à un tel niveau, ça envoie un message à des millions de Sud-Africains. Il représente beaucoup des nôtres. C’est un symbole fort que ce soit lui le premier Sud-Africain à avoir inscrit un essai en finale d’une Coupe du monde, juste avant Cheslin Kolbe. Leurs parcours sont tellement inspirants.

Afrique du Sud - Le Springbok Makazole MapimpiIcon Sport

Que pensez-vous des critiques récurrentes sur le jeu restrictif des Boks ?

Il y a l’ADN du rugby sud-africain que l’on ne peut renier mais les Boks sont capables de marquer de superbes essais, avec des éclairs individuels et de belles séquences collectives. Comme lors de la finale de la Coupe du monde. L’équipe avait surclassé l’Angleterre grâce à sa puissance mais aussi en marquant de beaux essais de trois-quarts quand elle en a eu les opportunités. Après, en tant que compétiteurs, vous savez, l’important est de gagner et la manière importe peu. Il y aura toujours des critiques, on ne fera jamais l’unanimité. C’est ainsi. Mais l’essentiel, c’est le succès.