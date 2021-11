Comment se prépare-t-on à un tel match, et notamment au haka, moment si particulier de l'avant match ?

On l'a évoqué avec les coachs mais on ne le prend pas plus en compte que ça. C'est un moment que l'on doit pouvoir savourer. Ça reste du rugby. Puis ça nous permet de rentrer dans le match en suivant. Il ne faut pas en faire une montagne.

Êtes-vous impatient à l'idée d'affronter les All Blacks ?

Oui, ça fait déjà quelque temps qu'il y a de l'impatience. Cette affiche, tout le monde l'a dans un coin de la tête. On s'en rapproche de plus en plus et tout le monde a hâte d'y être, joueurs comme supporters.

Le résultat et le contenu vont-ils compter en vue du match d'ouverture du Mondial 2023 ?

Peut-être qu'il y aura un petit aspect psychologique lors du match d'ouverture... Mais je ne pense pas qu'on l'ait dans la tête ni eux ni nous demain soir. Même si ça reste un match important dans notre construction.

Après sa défaite en Irlande, considérez-vous que la Nouvelle-Zélande est faillible ?

Comme toute équipe, on sait qu'elle est prenable. Mais c'est un collectif qui perd très rarement. On a vu une débauche d'énergie et une qualité de la part des Irlandais qui ont fait très peu d'erreurs le week-end dernier. C'est la somme de tous ces efforts qui nous permettront de gagner contre cette équipe.

Test match - L'Irlande réalise l'exploit face aux Néo-ZélandaisIcon Sport

Quels sont vos objectifs personnels lors de ce match ?

Juste d'être à mon niveau et celui de l'équipe. Ce qui nous fait avancer, c'est que le collectif performe quels que soient l'équipe alignée sur le terrain.

Qu'est-ce que ça fait d'affronter Aaron Smith, qui vous a considéré comme le meilleur joueur du monde ? Est-il une référence pour vous ?

Il reste une référence du poste évidemment. Il a plus de 100 sélections, il est champion du monde, il n'a plus grand-chose à prouver maintenant. C'est sûr que de pouvoir jouer contre des joueurs de ce calibre, se confronter aux meilleurs, c'est toujours plaisant.

La présence du trophée Webb-Ellis est-elle un moyen de se mettre dans la dernière ligne droite de la Coupe du monde ?

Non, on ne se projette pas autant. C'est une étape importante dans notre parcours parce que l'on joue une équipe qui fait partie des références mondiales ces dernières années. Nous sommes encore une équipe en construction. Et ça participe à la progression, à l'expérience et à l'amélioration de notre vécu commun.

Reformer la charnière avec Romain Ntamack, votre partenaire de club, vous a-t-il permis de retrouver des repères ?

Non, il n'y a pas eu de changements. Avec Romain on se connaît bien depuis plusieurs années. Il n'était pas 10 lors des derniers matchs mais il n'était pas loin dans la ligne de trois-quarts.. Puis avec Matthieu ils intervertissaient les rôles. Donc pas de changement notable à ce niveau-là.

Test match - Antoine Dupont et Romain Ntamack (XV de France)Icon Sport

Ne pas les avoir rencontrés, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, est-il un handicap ?

C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à les avoir rencontrés. Mais ça reste une équipe de rugby, même si on sait tout ce qu'ils ont pu gagner. Il faut le voir comme un gros match, un gros défi qui se propose à nous. Se confronter aux meilleurs ne peut que nous faire progresser.

Individuellement, se prépare-t-on différemment à ce genre de choc ?

Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de changement. Tout le monde garde sa routine, sa façon de faire. Quand on joue une grande équipe, il y a plus de concentration à l'approche du match. Mais aujourd'hui (vendredi, N.D.L.R.) j'ai senti le groupe détendu et conscient de l'enjeu qui se présente. Nous sommes motivés.