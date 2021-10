A-t-on assisté au pire tournoi de l'Argentine depuis son intégration au Rugby Championship en 2012 ? Comptablement, les Pumas avaient déjà terminé l'édition 2017 sans le moindre bonus défensif. Mais sur le terrain, l'impression qu'ils donnaient était celle d'une équipe jamais capable de bousculer ses adversaires.

L'exclusion de six joueurs, dont des titulaires tels que Santiago Medrano et Pablo Matera, en raison du non respect des règles sanitaires, n'a pas arrangé les affaires du sélectionneur Mario Ledesma. Mais elle n'a eu lieu que pour l'ultime rencontre des Argentins, contre l'Australie (17-32). Cela ne justifie pas les 5 défaites précédentes.

Du repos accordé aux joueurs ?

Souffrant d'un déficit criant dans les collisions, l'Argentine, qui a parfois su tenir le ballon longtemps, ne parvenait pas à trouver la faille. Le jeu au sol, qui leur a fait beaucoup de mal, est une autre explication de cette impuissance chronique. La conquête s'est avérée également très défaillante, avec une mêlée loin de son niveau habituel et une touche qui a fait perdre énormément de munitions aux Pumas.

Coupe du monde 2019 - Mario Ledesma (Argentine)Icon Sport

A l'issue du tournoi, Mario Ledesma évoquait l'immense fatigue éprouvée par ses joueurs : "Nous avons toujours fait les mêmes erreurs, a regretté Ledesma. La discipline, la conquête, notamment la mêlée, ne pas concrétiser nos occasions […] Ils (les joueurs) ont besoin de repos, le repos qu'ils n'ont pas eu cette année. Les gars ont joué douze mois d'affilée."

Mais étant attendus dans leurs clubs, les Pumas seront-ils ménagés par leurs entraîneurs ? C'est toute la problématique à laquelle l'ancien talonneur international n'est pas en mesure de répondre. Mais après avoir enchaîné une année de compétition, il ne fait aucun doute que les Pumas auront besoin d'un peu de répit avant d'enchaîner avec la France, l'Italie et l'Irlande en novembre.