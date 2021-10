Parmi les joueurs expérimentés figurent notamment l'ouvreur du Stade français Nicolas Sanchez (90 sélections) et le demi de mêlée de Biarritz Tomás Cubelli (79 sélections), de retour d'une blessure qui l'avait privé du Rugby Championship.

Ils sont au total douze joueurs à évoluer en France, dont dix dans l'élite : Facundo Bosch (La Rochelle), Santiago Cordero, Guido Petti (Bordeaux-Bègles), Francisco Gomez Kodela (Lyon), Facundo Isa (Toulon), Marcos Kremer (Stade Français), Tomas Lavanini (Clermont), Juan Cruz Mallia (Toulouse), Jeronimo de la Fuente et Bautista Delguy (Perpignan).

En revanche, le centre toulousain Santiago Chocobares et le troisième ligne de Perpignan Joaquin Oviedo, sélectionnés pour le Rugby Championship, sortent de la liste des Pumas.

Exclus de la sélection pour avoir enfreint les règles sanitaires australiennes en septembre, en amont de la dernière rencontre du Rugby Championship contre les Wallabies, le troisième ligne Pablo Matera et le pilier droit Santiago Medrano figurent bien dans le groupe de 32 joueurs.

Les Pumas sont en plein doute, battus six fois sur six en 2021, et tenteront de se relancer face à trois nations européennes lors de leur tournée automnale : la France le 6 novembre, l'Italie le 13 puis l'Irlande le 21.

Le groupe de l'Argentine pour les test-matchs de novembre :

Avants: Matías Alemanno, Eduardo Bello, Facundo Bosch, Rodrigo Bruni, Thomas Gallo, Facundo Gigena, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín González, Santiago Grondona, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Santiago Medrano, Julián Montoya (capitaine), Guido Petti, Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro.

Arrières: Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Facundo Cordero, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Bautista Delguy, Gonzalo García, Juan Cruz Mallía, Lucas Mensa, Matías Moroni, Nicolás Sánchez.