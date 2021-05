Le directeur général de Rugby Australia, Andy Marinos, a confirmé, dans les colonnes du Sydney Morning Herald, que les instances comptaient lever les dernières barrières à la venue des Tricolores lors d'une réunion avec la FFR au cours de cette semaine. "C'est beaucoup plus compliqué (d'organiser des tournées) que par le passé, a reconnu Marinos. Nous travaillons avec le gouvernement. (...) Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de répondre à toutes les exigences. Nous avons eu un dialogue constructif et positif avec les Français et nous continuerons de le faire. Nous voulons le meilleur résultat possible pour toutes les parties." Pour rappel, les Bleus sont censés affronter les Wallabies le 7 juillet à Sydney, le 13 à Melbourne et le 17 à Brisbane. Mais avant, ils devront normalement observer deux semaines de quarantaine.