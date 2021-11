Le technicien évoque sa "passion" pour la sélection néo-zélandaise à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, "Une saison en enfer", corédigé avec Frédéric Rey-Millet (éditions Eyrolles), à paraître jeudi.

Vous citez à plusieurs reprises le mantra de la Nouvelle-Zélande "Être meilleur ne s'arrête jamais". Quand est né votre intérêt pour les Blacks?

Ils me passionnent ! Quand j'étais à Castres, il y avait Frank Bunce (de 1997 à 1998), un centre néo-zélandais redoutable. Mais il est arrivé blessé et n'a quasiment pas joué. J'avais sympathisé avec lui et ai découvert un mec avec une expérience importante et une assez bonne connaissance du rugby néo-zélandais. Un jour, il m'a dit: "La différence entre un joueur français et un néo-zélandais, c'est qu'un Français a besoin de s'amuser la semaine pour travailler le week-end. Le Néo-Zélandais lui travaille la semaine pour s'amuser le week-end." Il avait raison. A partir de ce moment-là, je me suis pris de passion pour ces mecs. J'ai beaucoup lu sur ce qu'ils faisaient, j'ai joué avec Gary Whetton (1992-1994 à Castres) et j'ai entraîné des Néo-Zélandais. Ils étaient toujours un peu différents. J'aime bien leur façon d'aborder le rugby. Ce sont les meilleurs joueurs du monde !

C'est-à-dire?

On pourrait penser que le rugby néo-zélandais est surtout un rugby d'individualités, d'enthousiasme, de qualités techniques, de génétique même individuelle. Je dis simplement qu'ils sont très bien préparés. Ils ne laissent rien au hasard, à commencer par leur état d'esprit et le haka, cette façon de penser aux ancêtres. Dans l'approche, c'est fondamental. Ils ont un code de vie très clair : ils peuvent se passer des meilleurs joueurs s'ils n'entrent pas dans le cadre défini ensemble.

Comment voyez-vous les choses pour le match de samedi?

Je pense que les Français n'ont pas fait un bon match contre la Géorgie (dimanche) parce qu'ils étaient déjà dans la préparation du match avec les Blacks. Ce n'est pas facile de faire un match comme ça. Mais j'ai assez rarement vu les Blacks se faire secouer autant que ce week-end en Irlande (défaite 29-20) ! Ils ont été vraiment sous pression. Ont-ils les ressources physiques et mentales sachant qu'ils tournent depuis fin août ? Sont-ils usés ? Les Français, eux, sauront-ils les mettre sous pression pendant 80 minutes ? Je ne sais pas. Mais ce sera intéressant parce que ce sera un gros test face à un concurrent. Je suis impatient de le voir.

Votre ouvreur à Bordeaux-Bègles, Matthieu Jalibert, est maintenant titulaire avec les Bleus. Quelle sa principale qualité?

On n'a pas besoin de moi pour savoir qu'il a du talent. C'est aussi un orgueilleux, quelqu'un qui met la barre haut mais qui sait aussi comment faire pour y parvenir. Il ne se satisfait pas de dire qu'il joue avec Bordeaux-Bègles et l'équipe de France. Ce qu'il veut c'est être le meilleur joueur de l'UBB, le meilleur en équipe de France à son poste.

C'est logique qu'il soit devenu titulaire au détriment de Romain Ntamack, repositionné au centre avec les Bleus?

Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. (L'encadrement) essaie de mettre en place une association parce que ce sont deux énormes talents. Matthieu était encore le vrai remplaçant mais aujourd'hui, par la façon dont il est capable de faire basculer des matches avec nous à l'UBB, le staff (des Bleus) a compris qu'il a affaire à un mec un peu hors normes, comme le sont aussi Ntamack et "Toto" (Antoine) Dupont. Cette nouvelle génération est fantastique.

Que pensez-vous de cette association?

C'est vraiment un choix tactique. Ils cherchent à avoir deux joueurs capable de gérer le jeu de l'équipe de France, à avoir aussi une grande qualité de passe des deux côtés, un excellent jeu au pied, de la fluidité. A contrario, ce qui peut manquer c'est de l'impact physique sur les avantages. Je n'ai jamais utilisé ce genre d'association. Ça ne me plait pas mais ce n'est pas pour ça que ça ne va pas marcher.

Propos recueillis par Ludovic LUPPINO