Quelle a été la genèse des nombreux changements intervenus ?

Il y a quelques changements. Il y a toujours des changements. Même en Australie, l’équipe a bougé. Nous avons un souci de cohérence, d’expérience collective, de vision. Sur les 18 matchs joués, il y a eu de la cohérence. Les évolutions ? Thibault Flamend rentre dans le vestiaire car il performe. Il est venu chercher son maillot avec un parcours atypique. Il impose son talent, sa présence aux entraînements, au quotidien. Évidemment, je salue Bernard Le Roux qui nous a beaucoup apporté dans les saisons précédentes, qui a travaillé avec le groupe des 42. Il reste compétitif et compétiteur. Il pousse à l’émulation. La présence de Thibault Flamend est poussée par l’émulation de Bernard Le Roux. Et c’est vrai aussi pour d’autres. Pour Greg Alldritt, il a commencé tous les matchs avec nous jusqu’à présent. Il fait partie de l’équipe des finisseurs avec un rôle très important. Il est là, il est présent, il fait partie des vice-capitaines. On va dire qu’Anthony Jelonch est à sa place en numéro huit. Il a fait une tournée extraordinaire. Il performe à chaque fois. Avec son club n’en parlons pas. Cameron Woki était aussi en Australie dans un profil plus aérien. Il a beaucoup donné en Australie et continue avec Bordeaux. Et puis, il y a le retour de François Cros, sorti de l’équipe sur blessure après le match contre l’Irlande. Il est revenu très fort avec le Stade toulousain. Enfin sur le poste d’arrière, Melvyn a sauté sur l’occasion en Australie sur trois matchs où il a été très compétitif. Il a apporté tout son talent. Et il est entré dans le vestiaire au même titre que les autres. Brice Dulin continue de faire partie du groupe. Ça fait partie de l’émulation. Dans les nouveaux changements, pour l’instant, il n’y a qu’un seul nouveau capé (Flamend) et peut-être un second avec Maxime Lucu qui rentrera sûrement en cours de match.

Le banc des remplaçants a-t-il été constitué en fonction de la gestion des fin de matchs comme vous l’aviez évoqué ?

On s’entraîne à modifier l’équipe et à essayer de toucher toutes les éventualités possibles. On essaie d’avoir un plan mais on a bougé un peu les joueurs avec la possibilité de faire monter Cameron (Woki) en deuxième ligne et de l’associer avec Romain (Taofifenua). On a aussi fait évoluer Sekou (Macalou) en troisième ligne et à l’aile. Il va nous couvrir deux postes. C’est pourquoi ce banc est composé de six avants et deux trois-quarts. On peut voir également Damian Penaud au centre, Jalibert glisser à l’arrière. Nous avons mis des joueurs sur le banc qui ont de l’impact. Greg Alldritt, un de nos vice-capitaines sera présent quand il entrera en jeu. Sans oublier Jonathan Danty qui a beaucoup donné sur les trois test-matchs en Australie. On essaie de construire une équipe de finisseurs et de starters qui soit complémentaires, quels que soient les scénarios.

Pourquoi avoir décidé de titulariser Mohamed Haouas et Gabin Villière, absents sur blessure lors de la première semaine de préparation ?

Momo Haouas, c’est cinq feuilles de match depuis le début de la saison. Il a énormément joué en club, ensuite il a été arrêté, a suivi un protocole de soins et de réathlétisation. Montpellier a partagé les données, c'est l'occasion de remercier la cellule de performance du MHR. On a pu constater dès lundi qu'il était prêt. Tout simplement. Même chose pour Gabin Villière. Remercions Toulon, qui nous a accompagnés. Il a beaucoup joué, il a soigné un problème musculaire. On a vu qu'il était prêt. Quand on sélectionne les joueurs, le deal est qu'ils soient prêts à s’entraîner à 100%. A partir du moment où les joueurs s’entraînent, ils postulent.

Qui sera le buteur de l’équipe de France face à l’Argentine ?

Nous avons décidé que le buteur serait Melvyn Jaminet. Mais pour les coups de pied, il y aura différentes options. Sur les coups de renvoi aux 22 et aux 50 mètres, ce sera Mathieu Jalibert. Mais les coups de renvoi d'en-but et les coups de pied en touche seront tapés par Melvyn Jaminet.

Pourquoi avoir décidé à deux ans de la Coupe du monde d’associer Matthieu Jalibert et Romain Ntamack ?

Il y a plusieurs faits. Ces deux joueurs font partie depuis deux ans des meilleurs joueurs de notre championnat. Ensuite, il est arrivé assez souvent que Romain joue au centre avec le Stade toulousain. Il a donc beaucoup d’expérience. Nous avons donc essayé de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Ensuite, la blessure d’Arthur Vincent, la blessure de Virimi Vakatawa ont libéré des options. Comme l’a dit Laurent (Labit), nous y pensions depuis longtemps. Nous en avions parlé avec les joueurs, ils étaient prêts à cette éventualité. Aujourd’hui, l’occasion se présente. Nous allons débuter le match avec cette option, sachant que nous avons la possibilité de faire des changements en fonction de ce qui se passera sur le terrain.

Cette tournée est une étape de plus vers la Coupe du monde. Qu’en attendez-vous en termes de jeu ?

Sur le jeu, l’objectif, c’est d’être encore meilleur, d’être en capacité de produire un rugby qui permet d’être plus fort. Dans tous les secteurs de jeu. Sur les phases de transition aussi : passer de défenseur à attaquant et vice versa. On doit être meilleur sur notre capacité à utiliser toutes les armes que nous avons à disposition : le jeu au pied, le jeu à la main, l’utilisation des espaces. Continuer à développer cette équipe qui est encore jeune sur le plan international. Elle n’a que 25 ans de moyenne d’âge. Elle a pris un an en deux ans et dix sélections de moyenne en deux saisons.