Tekori avec les Barbarians, la tournée du patron

C’est peu dire que Joe Tekori est un drôle de phénomène. Une légende du Top 14, assurément, qui promène depuis bientôt quinze ans son mètre 98 et ses 135 kilos sur tous les terrains du Top 14, pour trois Brennus et une Coupe d’Europe remportées sous les couleurs de Castres et du Stade toulousain. Un parcours d’une longévité qui force naturellement le respect, pour lequel le colosse Samoan se voit pourtant bien jouer les prolongations à l’issue de la saison. " Physiquement, je me sens encore bien et si Toulouse veut encore de moi la saison prochaine, je serai bien évidemment d’accord pour continuer. Ma seule certitude, c’est que je ne me vois pas arrêter, j’ai d’ailleurs quelques offres pour les deux prochaines saisons que j’étudierai si besoin " nous confiait-il jeudi à la table de la maison Cellerier, dans les Halles de Lyon.

Un objectif pour lequel Joe Tekori sait bien devoir faire quelques concessions… Voilà pourquoi, après avoir répondu cette semaine à l’appel des Barbarians français qui ont souhaité faire de lui leur capitaine, Joe Tekori rejoindra dans deux semaines sa sélection nationale pour ce qui sera sa 38e et dernière sélection avec les Samoa, en forme de jubilé grandeur nature face aux Barbarians britanniques à Twickenham. " J’ai appelé Steve, le patron des Barbarians britanniques, pour lui dire que j’étais désolé de jouer contre eux mais poure mon dernier match international, je ne me voyais pas jouer pour un autre maillot que mon pays, s’excusait-il presque. J’ai eu une chance merveilleuse dans ma carrière : j’ai pu disputer trois Coupes du monde, jouer à quatre reprises pour les Barbarians britanniques, être désormais capitaine des Barbarians français… Si on me l’avait dit quand je suis arrivé à Castres en 2007, je ne l’aurais jamais cru ! "

" Les gars ont fait honneur au maillot "

Voilà pourquoi, du côté de Lyon, le capitaine Joe Tekori a payé d’exemple. Dans la gestion de la semaine, tout d’abord, en éliminant les entraînements qui lui semblaient superflus, ou du moins moins importants que la nécessité de créer une cohésion. Dans cette même cohésion, ensuite, en menant ses troupes par l’exemple au cours d’une journée du jeudi vouée à demeurer dans les annales. Et sur le terrain, évidemment, où sa puissance (un essai en force) et son abattage en défense n’ont pas franchement laissé entendre que le gaillard fêtera bientôt ses 38 ans, courant décembre…

De quoi faire oublier certaines polémiques récentes, comme sa suspension pour son plaquage haut sur le Biarrot Romain Ruffenach, et basculer dans une satisfaction de bon aloi. « En tant que capitaine, je suis fier de ce que les mecs ont réalisé face au Tonga. Il n’y a rien eu de sorcier : on s’est juste comporté en famille, en prenant soin les uns des autres, et on a surtout respecté le maillot qui nous a été offert. Je n’attendais rien d’autre des joueurs et ils ont répondu au-delà des attentes. » À l’image d’un capitaine qui, tout au long du week-end, aura généré une enthousiasmante unanimité.