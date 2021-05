Teddy Thomas prolonge, Olivier Azam aussi... Voici les 5 infos qu'il ne fallait pas manquer hier ! ☕

Teddy Thomas prolonge au Racing 92

Le club des Hauts-de-Seine a officialisé sur ses réseaux sociaux la prolongation de l'ailier international Teddy Thomas (27 ans, 27 sélections). Cela ne fait donc plus de doute, le natif de Biarritz évoluera encore en ciel et blanc la saison prochaine, comme plusieurs sources l'avaient déjà fait savoir dans la journée d'hier. Il avait pourtant longtemps été question d'un départ. Mais l'arrivée récente de Gaël Fickou, avec qui l'ailier entretient de bons rapports, aurait penché dans la balance au moment de prolonger le joueur.

Toulon : Setiano rejoint Tolofua à l’infirmerie

Par voie de communiqué, le RC Toulon a confirmé hier après-midi une information publiée sur notre site il y a deux jours, selon laquelle le talonneur Christopher Tolofua était victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, nécessitant une opération et une convalescence de huit mois.

Le club a par ailleurs révélé que le pilier droit Emerick Setiano avait été victime d’une rupture du muscle pectoral, blessure nécessitant également une prise en charge chirurgicale. Celle-ci devrait avoir lieu dans le courant de la semaine. Emerick Setiano sera donc, lui aussi, tenu hors des terrains pour les prochains mois et manquera la fin de saison.

Olivier Azam pour deux ans de plus à Montpellier

Le club de Montpellier a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de l'entraîneur des avants Olivier Azam jusqu'en juin 2023. Il était arrivé au club à la fin de l'année 2020. Cette prolongation vient confirmer les informations de Midi Olympique qui annonçait lundi que la piste menant à Franck Azéma pour prendre en charge le rôle de manager du MHR s'éloignait. Le club héraultais aurait finalement décidé de maintenir l'équipe en place.

Aix-en-Provence : Betham et Flanquart officialisés

Avant même le dernier match de la saison à Aurillac, les dirigeants de Provence Rugby ont officialisé en milieu de semaine l’arrivée de deux joueurs pour le futur exercice. Et non des moindres puisque ce sont deux anciens Internationaux au palmarès éloquent. En premier lieu, Alexandre Flanquart (31 ans et 23 sélections en équipe de France) qui a été séduit par l'ambitieux projet aixois. Ce deuxième ligne débarque de l’Union Bordeaux-Bègles pour apporter son professionnalisme et toute son expérience à l’ensemble du club. Autre recrue de choix, celle du centre ou ailier, Peter Betham (32 ans). Cet International australien (2 sélections) était jusqu’ici à Clermont et a notamment inscrit la bagatelle de 32 essais sous les couleurs auvergnates. Rapide, complet et puissant, lui aussi devrait étoffer le groupe aixois pour la future saison. A noter que ces deux joueurs ont signé à Provence Rugby pour deux ans et devraient rejoindre le groupe au début du mois de juillet.

Thomas Combezou et Gaëtan Barlot récompensés aux Oscars Midi Olympique

Ce mercredi, les Oscars Midi Olympique posaient leurs valises à Castres. A cette occasion, le trois-quart centre Thomas Combezou (34 ans) a reçu les honneurs d'un Oscar Midi Olympique. Une consécration pour ce joueur exemplaire du CO, combattant infatigable et qui participe en première ligne à l'excellente fin de saison du club tarnais.

Quelques minutes plus tard, c'est le talonneur Gaëtan Barlot (24 ans) qui recevait l'Oscar Midi Olympique Espoirs. Après des débuts professionnels prometteurs à Colomiers et une saison 2019-2020 qui l'installait parmi les grands espoirs de son poste, Barlot a rejoint cette saison le CO. Avec Castres, ce jeune talonneur formé à Clermont (24 ans) a disputé 20 rencontres, dont 18 comme titulaire. A la clé, des prestations remarquées et qui ont tapé dans l'oeil du sélectionneur : le 22 février dernier, en plein Tournoi des 6 nations, Fabien Galthié le convoquait à Marcoussis pour pallier le forfait du Toulousain Peato Mauvaka.