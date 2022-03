Le groupe des 42 Bleus pour préparer le pays de Galles...

La FFR a dévoilé le groupe qui va effectuer la préparation du match contre le pays de Galles, prévu le vendredi 11 mars au Principality stadium de Cardiff. On y retrouve Gabin Villière et Matthieu Jalibert, tout deux de retour, mais aussi le deuxième ligne de l'UBB Thomas Jolmès. C'est la première fois qu'il apparaît dans le groupe.

Piliers : Uini Atonio, Cyril Baille, Demba Bamba, Sipili Falatea, Jean-Baptiste Gros, Mohamed Haouas, Jérôme Rey.

Talonneurs : Gaëtan Barlot, Julien Marchand, Peato Mauvaka.

Deuxièmes ligne : Thibaud Flament, Thomas Jolmes, Thomas Lavault, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Cameron Woki.

Troisièmes ligne : Grégory Alldritt, Alexandre Bécognée, Paul Boudehent, Dylan Cretin, François Cros, Anthony Jelonch, Jordan Joseph.

Demis de mêlée : Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Maxime Lucu.

Demis d'ouverture : Matthieu Jalibert, Romain Ntamack.

Centres : Pierre-Louis Barassi, Jonathan Danty, Jules Favre, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Virimi Vakatawa.

Ailiers : Matthis Lebel, Damian Penaud, Donovan Taofifenua, Aymeric Luc, Gabin Villière.

Arrières : Brice Dulin, Melvyn Jaminet, Thomas Ramos.

... Finalement sans Teddy Thomas

Alors qu'il faisait partie des 42 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié pour préparer le déplacement crucial à Cardiff le 11 mars prochain, Teddy Thomas est forfait. L'ailier du Racing 92 est remplacé par le Toulonnais Aymeric Luc qui rejoindra donc Marcoussis lundi prochain.

De nouveaux billets en vente pour la Coupe du monde 2023

World Rugby et France 2023 ont annoncé conjointement la mise en vente prochaine des billets pour les demi-finales, la finale et la petite finale de la Coupe du monde en France. Pour les membres de Famille 2023, ce sera à partir de 18 heures le mardi 15 mars. Pour le grand public, ce sera à compter du jeudi 17 mars à 18 heures. Pour information, on peut toujours s'inscrire à Famille 2023, jusqu'au même 15 mars, à 12 heures.

Les Anglais sans Tuilagi et privés de Cowan-Dickie

Manu Tuilagi n'est pas dans la liste des 25 joueurs anglais retenus mercredi pour la préparation du match contre l'Irlande la semaine prochaine, a annoncé la sélection anglaise de rugby dans un communiqué. Le centre anglais se remet d'une blessure à un ischio-jambier qui l'avait déjà privé de la victoire du XV de la Rose contre le Pays de Galles à Twickenham samedi dernier (23-19).

En plus du centre, le XV de la Rose devra se passer de Luke Cowan-Dickie. Sorti en première mi-temps lors du match face au pays de Galles le week-end dernier et remplacé par Jamie George, le talonneur anglais est forfait pour la fin de la compétition. Blessé aux ligaments d'un genou, il pourrait aussi manquer la fin de la saison avec son club d'Exeter.

Am s'engage à Kobe...pour deux mois

Les Kobelco Kobe Steelers ne sont pas au mieux cette saison avec une huitième place. Piètre classement pour ce club mythique de l'archipel nippon. Mais pour se relancer, les Steelers enregistrent le recrutrement du centre international et champion du monde sud-africain Lukhanyo Am (23 sélections) en provenance des Sharks, pour une durée de deux mois. Le capitaine des Sharks vient pourtant de prolonger son contrat pour trois ans avec la province sud-africaine. Mais cela ne l'empêche pas d'effectuer une pige de deux mois au Japon.