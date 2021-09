Teddy Thomas blessé, Perpignan écope d'une amende... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mercredi

Perpignan condamné à 5 000 euros d'amende pour l'utilisation de fumigènes

L'Usap a été condamnée à une amende de 5 000 euros d'amende pour "introduction / usage d'objets interdits / jet(s) d'objet(s)" selon les mots de la commission de discipline. Les faits étaient survenus lors de la rencontre les opposant au Biarritz Olympique. Perpignan peut encore faire appel de la décision pendant 7 jours.

Blessure de Teddy Thomas : quelle tuile !

Alors qu'il devait reprendre la compétition ce week-end face aux Lyonnais, le finisseur de l'équipe de France et du Racing 92 s'est selon nos informations une nouvelle fois blessé aux ischio-jambiers. Sera-t-il rétabli pour la tournée d'automne ? Rien n'est moins sûr... Alors que son retour sur les terrains était attendu ce week-end, à Paris-La Défense-Arene et face à Lyon, l'ailier du Racing 92 et des Bleus Teddy Thomas (28 ans, 26 sélections) devra patienter encore de longues semaines avant de fouler les pelouses. Selon nos informations, le finisseur francilien se serait une nouvelle fois blessé aux ischio-jambiers et pourrait donc manquer plusieurs semaines de compétition. Le concernant, la question qui reste en suspens est donc la suivante: sera-t-il oui ou non remis pour les tests de novembre ?

Le Stade montois officialise Ostrikov

Comme révélé dans les colonnes de Midi Olympique, le deuxième ligne Andrey Ostrikov s'est engagé avec le Stade montois, comme le club l'a officialisé ce mercredi. L'international russe (34 ans, 40 sélections), passé par Agen, Aurillac, Sale et Grenoble vient compenser de nombreuses absences notamment dans la cage.

Provence Rugby : le Puma Ezcurra pour pallier l'absence de Radosavljevic ?

Privé de Ludovic Radosavljevic pour sept mois, Provence Rugby est, selon nos informations, sur le point de recruter le Puma Felipe Ezcurra (28 ans, 13 sélections). Le demi de mêlée international argentin est actuellement retenu pour disputer le Rugby Championship avec sa sélection. Ce serait un renfort d'expérience et de talent pour le club provençal si l'affaire aboutissait.

Après avoir participé à plusieurs éditions de Super Rugby, avec vingt-cinq matchs à son compteur, Felipe Ezcurra avait continué de porter les couleurs des Jaguares XV en Super Liga Americana en début d'année. Cet été, il a été aligné à trois reprises par Mario Ledesma, lors d'un test-match au pays de Galles, en juillet, puis lors de la double confrontation face aux Springboks, en août. Au stade Maurice-David, il renforcerait la rotation au poste de numéro 9 aux côtés d'Adrien Bau et Théo Nanette.

Jones quittera son poste de sélectionneur de l'Angleterre après la Coupe du monde 2023

En conférence de presse, le sélectionneur Eddie Jones a annoncé qu'il ne continuerait pas à la tête de la sélection anglaise à l'issue de la Coupe du monde 2023 en France, peu importe le résultat. Interrogé par la presse anglaise lors de l'annonce du groupe pour le camp d'entraînement, l'Australien a déclaré qu'il rendrait ses fonctions après 2023 : "C'est 100 % sûr, ce sera le dernier chapitre pour moi avec l'Angleterre. Ce sont mes deux dernières années et je n'ai jamais été aussi excité, l'équipe que j'ai rassemblé n'est qu'un commencement."

L'entraîneur le plus payé du monde a aussi assuré Owen Farrell comme le capitaine de l'équipe et discutait de sa période où le joueur n'était pas en forme : "Il y a beaucoup de raisons à ça. Owen a eu le Covid-19 avant le Six nations 2021, son équipe était en Championship, ils ont eu des entraînements irréguliers, il n'a pas eu de matchs de qualité et ils ont enchaîné les saisons."