Crusaders 20 - 7 Chiefs

Cette demi-finale 100% néo-zélandaise a eu son lot de surprises. Le match commence avec une pénalité de Mo'unga, le demi d'ouverture des Crusaders, qui passe les trois premiers points de la partie (5e) Trois minutes plus tard, il récidive et les Crusaders mènent 6-0 jusqu'à la 22e où Grace, le numéro 8 de la formation de Christchurch, aplatit le premier essai du match. Mo'unga passe la transformation, il y a alors 13-0.

Deux minutes plus tard, les Chiefs répondent et marquent par l'intermédiaire de Ta'avao (24e), le score est alors de 13 à 7. Ce n'est que quelques minutes plus tard encore une fois que le match va changer, puisque le troisième ligne argentin Pablo Matera est définitivement exclu à la 31e minute.

Pourtant, ce sont ses coéquipiers qui vont aller marquer le dernier essai de la partie, à la 34e minute. Comme pour l'essai précédent, Grace marque et Mo'unga transforme. Réduits à 14 pendant de longues minutes, les adversaires des Blues ont dû défendre inlassablement, réussissant 222 plaquages, un record dans le Super Rugby.

Blues 20 - 19 Brumbies

La deuxième demi-finale a été plus disputée que la première. Même si les Blues ont dominé et mené au score une bonne partie du match, les Brumbies peuvent se mordre les doigts. En effet, ils commencent la rencontre sur les chapeaux de roues en marquant dès la 2e minute grâce à Simone, premier centre d'ailleurs en partance pour l'ASM la saison prochaine. Le demi d'ouverture Lolesio transforme (3e) et ils mènent jusqu'à la 9e, où ils se font pénaliser.

L'arrière et buteur des Blues Perofeta sanctionne une fois et réitère à la 20e. Le score est alors de 7 à 6 pour les Brumbies, mais à la 22e minute, Sotutu marque le premier essai kiwi de la partie. Perofeta transforme, 13-7, les Blues sont à nouveau devant.

Avant d'enfoncer le clou à la demi-heure de jeu, où Telea, l'ailier des Néo-Zélandais, marque. Le buteur de l'équipe transforme, et les 20 points totaux des Blues sont inscrits. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur le même score que la précédente demie, et malgré un doublé du talonneur remplaçant Lonergan (58e ; 75e), Lolesio loupe la transformation à la 59e. Ces deux points coûtent la finale aux "survivants" de la marée néo-zélandaise qui a déferlé sur le Super Rugby.