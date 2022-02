Chiefs - Highlanders

Malgré la présence de la Covid-19 et des contraintes que la pandémie a posées sur cette compétition au nouveau format, ce match d'ouverture de la saison en Nouvelle-Zélande était hautement attendu. Mais dans le petit stade du Wakatipu Ground à Queenstown, il n'y avait pas de spectateur pour assister au choc entre Chiefs et Highlanders. Après un duel de buteurs entre Mitch Hunt et Josh Ioane, Sam Cane profitait de largesses défensives créées par Xavier Roe. Le deuxième essai des Chiefs est lui le plus étonnant de cette 1e journée. Au départ d'une mêlée proche de l'en-but des Highlanders, Pita-Gus Sowakula sautait littéralement par dessus Aaron Smith pour éviter à son plaquage. Un geste assez rare ! Aaron Smith faisait preuve d'autodérision sur Twitter dans la foulée : "Maintenant je sais ce que ressent un joueur de NFL qui voit son adversaire lui passer par-dessus !"

Et comme les Chiefs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, c'est Brodie Retallick, lancé dans l'intervalle, qui réalisait peu après la pause une merveille de chistera après-contact pour l'essai d'Emoni Narawa. Les Highlanders réagissaient, mais trop tard, par l'intermédiaire de Lienert-Brown. Les deux équipes se quittaient sur un score de 26-16.

Crusaders - Hurricanes

Les dodécuples champions du Super Rugby avaient rendez-vous à Dunedin pour remettre leur couronne en titre face aux Hurricanes. Et ils se sont largement employés en défense avant de lancer leurs offensives. Leur demi d'ouverture Fergus Burke (22 ans), propulsé précocement à la tête de l'équipe des Crusaders en l'absence de Richie Mo'unga, a largement passé le test. Certes, il a écopé d'un carton jaune. Mais sur le premier essai, inscrit par Fainga'anuku, il trouve la brèche et s'y engouffre à toute vitesse. Dans l'ensemble, il a largement répondu aux attentes qui incombaient le remplacement du chef d'orchestre des Crusaders. Ceux-ci n'ont jamais eu à forcer leur talent pour franchir la ligne (42-32).

Waratahs - Fijian Drua

Pour leurs débuts dans cette compétition, la franchise des Fijian Drua n'a pas vraiment rivalisé. Si deux essais auraient pu intervenir sans des erreurs techniques et sauver l'honneur des hommes du Pacifique, la prestation d'ensemble fut trop juste face aux Waratahs. Leur domination dans les collisions a beau être impressionnante, c'est bien leur indiscipline d'une part et leurs imprécisions dans certains domaines tels que la touche qui leur coûtent la victoire (40-10).

Reds - Rebels

C'est devant une foule non négligeable dans le Suncorp Stadium de Brisbane que les Reds recevaient les Rebels pour ce premier derby australien. L'inévitable Taniela Tupou inscrivait le premier essai suite à une succession de pick and go. Ce même Tupou se rendait coupable d'une charge illicite et écopait d'un carton jaune. Avant la pause, ni lui ni ses coéquipiers ne pouvaient résister au maul foudroyant des Rebels.

Après la pause, c'est un nouveau geste étonnant qui fit parler avec l'essai de Harry Wilson, couché le long de la ligne d'en-but... Les Reds se permettaient même d'ajouter un essai au compteur avec une réalisation de l'arrière Campbell (23-5).

Brumbies - Force

La rencontre en clôture de cette 1e journée a pris place à Canberra, et opposait les Brumbies et la Western Force. Et c'est au bénéfice d'un finish remarquable que les locaux l'ont emporté, une action de première main parfaitement réalisée sur le côté droit, conclue par le talonneur remplaçant Lachlan Lonergan.

La première réalisation collective venait des Brumbies. Noah Lolesio usait d'une position bien en retrait, d'une feinte de passe et d'un service parfait pour l'essai de Tom Wright. Si les partenaires du capitaine et pilier Allan Alaalatoa tournaient en tête à la pause, la réaction de la Force était immédiate au retour des vestiaires grâce à un numéro de Manasa Mataele. Le suspense fut présent tout au long de la mi-temps, et encore davantage à l'essai de McIntyre à quatre minutes du terme, donnant un avantage d'un point aux visiteurs. Score final : 29-23.