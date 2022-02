L'attente va bientôt prendre fin pour les formations du Super Rugby Pacific qui vont à nouveau croiser le fer à partir du 18 février prochain. Une fois n'est pas coutume, le championnat de l'hémisphère Sud change à nouveau de formule cette année. Pour cette édition 2022 la bataille concernera les clubs basés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Brumbies, Queensland Reds, Melbourne Rebels, Western Force et les Warathas pour le pays des Wallabies, Blues, Chiefs, Hurricanes, Highlanders et Crusaders pour la terre du long nuage blanc. Exit donc les franchises sud-africaines, argentines ou japonaises présentent en 2020.

Cette saison deux nouvelles franchises font leur apparition : les Moana Pacifika qui seront basés à Auckland et les Fijian Drua en Australie. Ces deux équipes tenteront de se mêler à la lutte de ce Super Rugby Pacific qui s'étalera sur quinze journées avant des phases finales à élimination directe. Pour limiter les contraintes sanitaires le calendrier verra d'abord les franchises présentent sur le même sol s'affronter.

Les Blues avec une pancarte dans le dos

Finley Christie à la mêlée, Beauden Barrett à la baguette, Rieko Ioane et l'ancienne star de NRL Roger Tuivasa-Sheck au centre sans oublier Caleb Clarke sur les ailes, les Blues ont une puissance de frappe hors du commun qui place l'équipe d'Auckland dans le costume du favori. Mais pour voir en action les coéquipiers de Beauden Barrett il faudra patienter encore un peu car leur match d'ouverture contre les Moana Pacifika à été reporté à cause de cas de Covid au sein de la formation néophyte.

Super Rugby - BluesIcon Sport

Sur la route du titre les Blues auront fort à faire et croiseront certaines écuries tout aussi armées. À commencer par les Crusaders qui s'appuieront notamment sur l'ouvreur des Blacks Richie Mo'Unga (32 sélections) et le seconde ligne Scott Barrett (28 ans, 48 sélections), frère cadet de Beauden, qui sera le capitaine de la franchise de Christchurch. Les Crusaders tenteront de garnir une armoire à trophée déjà bien remplie avec dix titres de champion, ce qui en fait la franchise la plus titrée de l'histoire du Super Rugby.

Côté australien deux formations semblent sortir du lot, les Brumbies qui peuvent s'appuyer sur un paquet d'avants expérimenté porté notamment par James Slipper (32 ans), pilier le plus capé de l'histoire des Wallabies avec 114 capes qui vient de prolonger son contrat fédéral récemment. Derrière, les Brumbies pourront aussi compter sur le retour de Jesse Mogg. Un autre ancien joueur de Top 14 risque de faire des merveilles sur les pelouses de Super Rugby Pacific en la personne de James O'Connor qui fait les beaux jours des Reds du Queensland. L'ancien toulonnais a mené ses coéquipiers au titre du Super Rugby l'année dernière, récoltant également le titre de meilleur joueur de ce championnat entre franchises australiennes. Les Reds s'avancent donc comme l'équipe australienne à battre. Les Reds miseront aussi sur le talent et les qualités du centre Jordan Petaia (21 ans) qui compte déjà 21 sélections avec l'Australie.

Chaque essai viendra en aide à l'archipel des Tonga

La course au Super Rugby Pacific s'annonce donc disputée et elle débutera le 18 février. En marge de ce coup d'envoi, les organisateurs ont déjà annoncé que chaque essai inscrit, lors des dix premières journées, entraînera le versement de 500 dollars à l'archipel frappé par une éruption volcanique et un tsunami en janvier dernier.

Par Jérémy Marty