L’effectif

Piliers : Alex Hodgman, Ezekiel Lindenmuth, Sione Mafileo, Marcel Renata, Karl Tu’inukuafe, Ofa Tu’ungafasi

Talonneurs : Kurt Eklund*, Raymond Niuia*, James Parsons

Deuxièmes lignes : Aaron Carroll*, Gerard Cowley-Tuioti, Josh Goodhue, Jacop Pierce, James Tucker, Patrick Tuipulotu

Troisièmes lignes : Blake Gibson, Akira Ioane, Tony Lamborn*, Dalton Papali’i, Waimana Riedlinger-Kapa*, Tom Robinson, Hoskins Sotutu

Demis de mêlée : Finlay Christie*, Sam Nock, Jonathan Ruru

Demis d’ouverture : Beauden Barrett*, Otere Black, Jack Heighton*, Harry Plummer

Centres : TJ Faiane, Jordan Hyland*, Joe Marchant*, Tanielu Tele’a

Ailiers : Matt Duffie, Rieko Ioane, Emoni Narawa*, Mark Telea*

Arrières : Jared Page*, Stephen Perofeta

* joueurs arrivés cette saison

La star : Rieko Ioane

C’est le serial marqueur de cette équipe d’Auckand. Depuis 3 ans, l’ailier All Black explose les compteurs avec les Blues en Super Rugby. Lancé dans le grand bain dès ses 18 ans, Ioane a inscrit 28 essais en 48 matchs avec la tunique bleue. Avec son frère Akira, ils sont depuis quatre saisons maintenant, les fers de lance de l’attaque des hommes de Tana Umaga. Cette saison, le joueur de 22 ans voudra retrouver de la confiance après une Coupe du Monde quelque peu compliquée avec les Blacks. Malgré des statistiques impressionnantes, 24 essais en 29 sélections, il a perdu sa place de titulaire sur l’aile des Kiwis. Ce nouveau chapitre de Super Rugby est le meilleur moyen pour lui de montrer au nouveau sélectionneur des Kiwis, Ian Foster, qu’il mérite de retrouver sa place dans le XV néo-zélandais.

Rieko Ioane (Blues)Icon Sport

La recrue : Beauden Barrett

On pourrait le mettre dans la case « Star » de l’effectif, mais Beauden Barrett n’a toujours pas foulé la pelouse de l’Eden Park d’Auckland. C’est LA grosse recrue des Blues pour cette nouvelle saison. Le demi d’ouverture arrive des Hurricanes avec qui il a remporté la compétition en 2016. Élu meilleur joueur du Monde en 2016 et 2017, Barrett peut être le joueur qui ramène les Bleus vers les sommets du Super Rugby, eux qui n’ont pas connu de phases finales depuis 2011. A la recherche d’un grand numéro 10 depuis quelques années, la franchise a trouvé son nouveau héros. Les supporters n’ont plus que quelques jours à tenir avant de voir Beauden Barrett sous le maillot de leur équipe de leur coeur.

Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande) - 24 juin 2017Icon Sport

Les objectifs : Retrouver les phases finales

Un rajeunissement et de grands espoirs. Cette saison lance le grande renouveau du côté d’Auckland. Exit les Augustine Pulu, Ma’a Nonu et autres Sonny Bill Williams, prime à la jeunesse dorénavant. Une nouvelle ère menée par Patrick Tuipulotu, nouveau capitaine, les frères Ioane et bien sûr Beauden Barrett. Pire franchise Néo-Zélandaise depuis 6 saisons, les Blues vont tenter de retrouver le haut du classement dès les prochains mois. Un défi compliqué pour Tana Umaga et sa bande mais pas impossible au vue de l’effectif jeune et talentueux qu’il possède. Reste à confirmer sur le terrain pour rappeler aux fans les joueurs de légende qui ont foulé la pelouse de l’Eden Park avec la tunique bleue.