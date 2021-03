Le haut du tableau est intouchable, victoire sur le fil des Chiefs... Les résultat du week-end

Super Rugby AU

Brumbies 42 - 14 Western Force

Toujours pas de faux pas pour les Brumbies qui enchaînent leur cinquième victoire en cinq matchs. Ce n'est pas la même histoire pour la Western Force qui a limité la casse en seconde mi-temps, ce qui ne reste pas suffisant pour gagner contre l'un des favoris du championnat. Les hommes de Tim Sampson s'inclinent 14 - 42 sur la pelouse du Camberra Stadium.

La victoire des Brumbies est indiscutable. L'équipe de Nic White était bien au-dessus du niveau de leur adversaire du jour. Ikitau et Murihead s'offrent un doublé chacun, Neville et Lonergan concrétisent également. C'était presque un jeu d'enfant pour les Brumbies qui n'ont pas eu de difficultés à dominer le jeu en première période, 28 - 0 à la pause. Au retour des vestiaires, la Western Force revient dans le match en était plus rigoureux en défense et en mettant un peu plus d'intention dans leur jeu. Taefu et Prior sont les auteurs de deux essais qui sauvent l'honneur de l'équipe, qui n'est pas passé loin du zéro pointé. Malheureusement, les hommes de Dan McKellar ont pris bien trop d'avance et s'imposent largement à domicile.

Waratahs 14 - 46 Reds

C'est une saison bien compliquée pour les Waratahs qui sont toujours en quête de victoire. Ils s'inclinent à domicile 14-46 contre les Reds, premier au classement. Les Tahs eux, restent bloqués à la dernière place.

C'est une victoire écrasante pour les Reds qui ont eu du mal à se mettre dans le match. Des premières minutes un peu longues qui sont vite oubliées avec le magnifique essai de McDermott qui traverse le terrain tout seul. Le demi de mêlée échappe à cinq défenseurs avec une dextérité déconcertante. Les Waratahs eux profitent de l'indiscipline de leurs adversaires pour grappiller des points. Ce n'est qu'en deuxième période qu'ils parviendront à concrétiser avec un essai de Will Harris. Malgré beaucoup de volonté et de détermination les Tahs ne font pas le poids face aux Reds qui font (pour le moment) un sans-faute dans ce championnat.

Super Rugby Aotearoa

Highlanders 19 - 30 Hurricanes

Les Hurricanes se sont imposés 30-19 sur la pelouse du stade Forsyth-Barr. Les Highlanders ont malheureusement eu du mal à saisir les occasions qui se sont présentées à eux et ont laissé filer la victoire. Malgré un bel essai de Umaga-Jensen dans les dernières minutes du match, cela ne suffira pas pour recoller au score, les Highlanders ne déméritent pas mais s'inclinent à domicile.

Personne ne pouvait l'arrêter, Jordie Barrett est tout simplement phénoménal lors de ce match et inscrit la totalité des points de son équipe. Toujours au soutien, il est littéralement sur tous les ballons et permet à son équipe de largement l'emporter.

Chiefs 15 - 12 Blues

C'était le match le plus serré de ce week-end de Super Rugby. Les deux équipes qui sont au coude-à-coude au classement (2e et 3e) ont toutes deux livré de belles performances sur le terrain. Sur le fil, les Chiefs arrachent la victoire aux Blues qui avaient pourtant dominé une bonne partie du match. Un coup dur pour les Blues qui enchaîne deux défaites.

L'essai de McKenzie marque le tournant du match, alors que les Blues pensent avoir assuré la victoire, le numéro 15 surgit pour marquer l'essai de la victoire. Le coup de pied de la transformation est décisif. Alors que les Blues retiennent leur souffle, McKenzie transforme son essai et offre la victoire aux Chiefs.