Whitelock : "Durant les 20 premières minutes,nous nous sommes rendus coupable de trop vouloir jouer"

L'explosion de joie au coup de sifflet final prouve que les joueurs ne sont pas rassasiés de ses victoires. Sam Whitelock le premier. Le capitaine Néo Zélandais savoure ce titre mais salut d'abord le parcours des Jaguares, en finale, trois ans seulement après leur arrivée dans le championnat. "Oui c'est incroyable, Ils sont arrivé il y a trois ans et ils sont déjà en finale. Félicitation à eux." Avant que la journaliste ne demande si Scott Robertson allait enflammer la piste de quelques pas de danse, Whitelock répondra "Sans aucun doute, il aime être sous le feu des projecteurs. Je suis sûr qu'il le fera quelque part". Ça n'a pas loupé, quelques secondes plus tard, l’entraîneur des Crusaders se laissait aller à quelques pas de break dance.

Après ces quelques pas, le coach a déclaré, "j'ai l'impression que les trois dernières semaines ont été des finales pour nous. La semaine dernière (contre les Hurricanes) nous avons eu l'impression d'être en finale et nous avons joué une équipe différente sur le plan tactique, mais l'équipe s'est bien adaptée au style différent des Jaguares." Avant d'ajouter, "durant les 20 premières minutes, nous nous sommes rendus coupable de trop vouloir jouer, mais nous avons réussi à nous adapter et à jouer un jeu simple. Ce n'était probablement pas le plus excitant, mais dans des conditions comme celle-ci, il s'agit simplement de se reposer sur les fondamentaux et de bien le faire."

Le deuxième ligne Matt Todd a expliqué quant à lui que cette victoire était le fruit de nombreux échanges avant la rencontre entre les joueurs pour parvenir à l'emporter. "L'équipe a beaucoup parlé tout au long de la semaine de préparation pour parvenir à trouver les clés du match".