Un Super Rugby néo-zélandais en juillet

Le Super Rugby pourrait reprendre dès le mois de juillet en Nouvelle-Zélande, sous une forme locale. Mark Robinson, le directeur général de New Zealand Rugby a déclaré ce jeudi qu’il attendait avec impatience l’annonce, lundi prochain, de la reclassification au niveau 2 d’alerte au Covid-19 en Nouvelle-Zélande. Actuellement en niveau 3, le gouvernement néo-zélandais a annoncé que le rugby faisait partie des sports autorisés à reprendre lorsque le pays repasserait en niveau 2. Une version très locale du Super Rugby appelée "Investec Super Rugby Aotearoa" (Aotearoa est le nom maori qui désigne la Nouvelle-Zélande), déjà prête et qui permettrait dès le mois de juillet aux cinq franchises néo-zélandaises d’entamer une saison sur 10 semaines, avec un principe de matchs aller-retour au rythme de deux rencontres par week-end.

Mark Robinson a ainsi déclaré sur l’antenne de Sky Sports : "Pour nos fans, nos joueurs et toutes les personnes impliquées dans le Super Rugby, nous sommes ravis que le ministre des Sports ait donné son feu vert pour que le sport professionnel reprenne au niveau d’alerte 2". Tous les matchs se joueront cependant dans des stades à huis clos. "Les fans de rugby à XV adorent les derbies locaux de Super Rugby et ils auront désormais 10 journées consécutives à apprécier. Nous sommes ravis pour nos fans, nous aurons du rugby de qualité sur nos écrans les prochains mois. Je sais que les joueurs préféreraient jouer devant nos fans mais la santé et la sécurité des Néo-Zélandais doit primer", a ajouté Mark Robinson. Selon lui, les joueurs auront besoin de trois à quatre semaines pour se préparer avant que les matchs ne puissent commencer. Le début de cette version kiwi du Super Rugby est prévu pour juillet.

Les espoirs australiens

Côté australien aussi les choses s’accélèrent, avec un plan de reprise à l’étude depuis la nomination du président par intérim de Rugby Australia Rob Clarke. La relance du rugby partout dans le pays est la priorité de la Fédération. Sur le plan professionnel, Rob Clarke a dressé son projet au gouvernement qui, si les restrictions sont levées, pourrait permettre au rugby pro une reprise des compétitions en juillet avec un retour à l’entraînement en juin. Rob Clarke compte enfin sur les 5, 3 millions d’euros d’aides de World Rugby pour permettre au rugby australien de garder la tête hors de l’eau jusque là.