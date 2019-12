Super Rugby

Le meilleur joueur de la Coupe du monde Pieter-Steph Du Toit (27 ans) et ses coéquipiers du Mondial japonnais Steven Kitshoff (27 ans), Bongi Mbonambi (28 ans) et Frans Malherbe (28 ans) prolongent l'aventure avec les Stormers jusqu'en 2021. Dillyn Leyds, Damian Willemse et Scarra Ntubeni rempilent aussi. Belle opération pour le club sud-africain donc.