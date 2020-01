L’effectif

Piliers : David Feao*, Fe’Ao Fotuaika, Harry Hoopert, Josh Nasser*, JP Smith, Taniela Tupou.

Talonneurs : Sean Farrell*, Alex Mafi, Brandon Paenga Amosa.

Deuxièmes lignes : Angus Blyth, Harry Hockings, Izack Rodda, Michael Wood*.

Troisièmes lignes : Tom Kibble*, Fraser McReight, Lukhan Salakaia Loto, Angus Scott Young, Tuaina Tall Tualima*, Serupepeli Uru*, Harry Wilson, Liam Wright.

Demis de mêlée : Scott Malolua, Tate McDermott, Moses Sorovi.

Demis d’ouverture : Carter Gordon*, Issac Lucas, Hamish Stewart.

Centres : Chris Feauai-Sautia , James O’Connor*, Oikoumene Paisami*, Jordan Petaia.

Ailiers : Jock Campbell, Filipo Daugunu, Henry Speight*.

Arrières : Jack Hardy, Bryce Hegarty.

*Joueurs arrives cette saison.

La star : Jordan Petaia

C’est véritable le nouveau visage de la franchise australienne. Le jeune centre ou ailier de 19 ans est une pépite et aspire à avoir de plus en plus de temps de jeu avec les Reds. Blessé au pied après seulement deux matchs la saison dernière, il avait raté le reste de la saison. Malgré cette blessure, le sélectionneur australien Mickael Cheika lui fait confiance pour intégrer le squad des Wallabies pour la Coupe du Monde au Japon.

Jordan Petaia est alors préféré à plusieurs joueurs de renoms tel que Tom Banks ou encore son nouveau coéquipier chez les Reds Henry Speight. Il a disputé trois matchs et inscrit un essai contre l’Uruguay lors du mondial japonnais. Jordan Petaia est considéré comme un joueur avec un haut potentiel en Australie. Il tentera durant toute la saison de se montrer comme le leader dans un effectif jeune et inexpérimenté.

Jordan Petaia - AustralieIcon Sport

La recrue : James O’Connor

Dans un collectif jeune et inexpérimenté, les dirigeants ont recruté une des plus grandes stars du rugby en Australie et surtout un joueur expérimenté qui sera guider les autres durant cette saison de Super Rugby. A 29 ans, le centre a pas mal vadrouillé durant sa carrière. Il est notamment passé par Toulon ou les Sale Sharks dans l’hémisphère Nord. Il retrouve les Queensland Reds après une première expérience d’un an en 2015.

James O’Connor arrive dans cet effectif comme un véritable leader. Il devra partager son expérience avec ses coéquipiers pour que ces derniers progressent. Il arrive dans cette équipe après une Coupe du Monde au Japon où il a disputé 4 matchs dont 3 en tant que titulaire. Sa polyvalence sera aussi un atout pour les Reds.

James O'connor - AustralieIcon Sport

Les objectifs : Retrouver le goût de la victoire

L’équipe est en délicatesse en Super Rugby depuis plusieurs années déjà, ils sont en fond de classement et n’arrivent pas à remonter. L’année dernière, les Queensland Reds ont terminé seconde pire équipe devant les Sunwolves. Cette saison, il n’y a pas vraiment d’espoir de renouer avec les phases finales. Malgré des arrivés intéressantes (Speight, O’Connor), les Reds ont perdu des joueurs majeurs tels que Higginbotham (Bordeaux-Bègles), Kerevi (Suntory Sungoliath, Japon) ou encore Caleb Timu (Montpellier).

Avec un effectif assez juste tant au niveau du nombre et de la qualité, il sera compliqué d’obtenir des nombreuses victoires mais la mission de l’entraîneur Brad Thorn sera de mettre cette équipe dans les meilleures dispositions, de leur faire prendre confiance et de renouer avec la victoire. L’objectif est donc simple : faire mieux que les saisons précédentes.

Par Damien Souillé.