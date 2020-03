Super Rugby

Highlanders 22-28 Rebels

Les Melbournes Rebels ont remporté leur duel face aux Highlanders. Une victoire logique au vu du match, les Australiens ont largement dominé la partie avec 4 essais inscrits. L'ailier Andrew Kellaway a surclassé ses adversaires en marquant deux essais pendant la rencontre (21e et 52e). Les deux autres essais australiens ont été aplatis par Bill Meakes (8e) et Anaru Rangi (13e). Du côté Néo-Zélandais, Josh Mackey (24e), Aaron Smith (40e) et Scott Gregory (63e) ont marqué les trois essais de leur équipe.

Waratahs 29 - 17 Lions

Fin de la série noir pour les Waratahs qui connaissait trois défaites consécutives, ils se sont très largement imposés contre les Lions à domicile. Avec zéro point au classement, les Australiens n'avaient pas d'autre choix que de se ressaisir à domicile. Au bout de trois minutes de jeu, seulement pour que les Waratahs inscrivent leur premier essai de la rencontre. La fin de la première période et le début de la seconde n'avait pas grand intérêt, car aucune des deux équipes n'a réussi à inscrire de nouveaux points. Avec 5 essais inscrits, les Australiens sortent la tête de l'eau face à des Lions en difficultés.

Hurricanes 62 – 15 Sunwolves

Les Hurricanes ont balayé les Sunwolves dans un match à sens unique. Avec 10 essais inscrits tout au long de la rencontre, les Néo-Zélandais ont fait forte impression. Pourtant, le premier essai du match est marqué par leurs adversaires du jour (4e). Le bonheur sera de courte durée pour les Nippons. Pourtant, le premier essai du match est marqué par leurs adversaires du jour (4e). Un match de plus a oublié pour les Japonais après celui des Reds le week-end dernier.

Reds 23 – 33 Sharks

Depuis le début de la saison, les Sharks font forte impression, cela se poursuit avec une nouvelle victoire à l’extérieur au Suncorp Stadium. Jusqu'à la fin de la première période les Reds étaient devant au score (11 - 8), mais les Sud-Africains ont vite repris l'avantage en seconde période avec un essai du troisième ligne Dylan Richardson (45e). Malgré un essai à la 51e minute des Reds, les 10 dernières minutes du match ont été cruciales pour les Sharks, car ils ont inscrit deux en 5 minutes, Lukhanyo Am frappe le premier (70e) et Madosh Tambwe doublera la mise (75e). Les Reds inscriront un dernier essai à la 80e pour l'honneur.

Stormers 14 – 33 Blues

Depuis le début de la saison, les Stomers étaient invincibles, mais ce week-end, les Blues ont été supérieurs. En inscrivant trois essais en première période, les Sud-Africians n'ont pas pu revenir dans la partie, malgré les deux essais inscrit (26e et 38e). Les Blues ont ouvert le score à la deuxième minute avec une pénalité de Otere Black. Avec trop d'indiscipline les Stomers ont dit adieu à leur série d’invincibilité.

Bulls 24 – 39 Jaguares

Les Jaguares ont remporté une troisième victoire en Super Rugby. En plus, elle est à l’extérieur face aux Sud-Africains des Bulls. C'était un véritable match de gala avec 9 essais inscrits tout au long de la rencontre. Le premier essai a été inscrit par Emiliano Boffelli. Le point noir de cette rencontre, c'est les défenses qui n'ont pas été à la hauteur. Une victoire qui fait du bien aux Argentins.

Par Léo Couffin