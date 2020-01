L’effectif

Piliers : Jermaine Ainsley, Cabous Eloff*, Mees Erasmus, Pone Fa’amausili, Matt Gibbon, Cameron Orr*, Fereti Sa’aga, Ruan Smith*

Talonneurs : Jordan Uelese, Declan Moore*, Anaru Rangi

Deuxièmes lignes : Esei Ha’angana, Ross Haylett-Petty, Trevor Hosea, Luke Jones, Gideon Koegelenberg*, Matthew Philip

Troisièmes lignes : Angus Cottrell, Richard Hardwick, Josh Kemeny*, Boyd Killingworth*, Robert Leota, Isireli Naisarani, Michael Wells*, Bradley Wilkin

Demis de mêlée : Frank Lomani*, Ryan Louwrens*, James Tuttle*

Demis d’ouverture : Matt Toomua, Andrew Deegan*

Centres : Reece Hodge, Campbell Magnay, Bill Meakes, Harry Potter*

Ailiers : Tom English, Andrew Kellaway*, Marika Koroibete, Semis Tupou

Arrière : Dane Haylett-Petty

* joueurs arrivés cette saison

La star : Marika Koroibete

Arrivé de la NRL il y a trois ans, l’ailier australien s’est de suite intégré dans l’effectif des Rebels. Alliant à la perfection puissance et vitesse, Koroibete a toutes les qualités du joueur moderne. Il est clairement le facteur X de Melbourne depuis ses débuts, l'ancienne star du rugby à XIII a inscrit 16 essais en 43 matchs de Super Rugby. De plus, Koroibete reste sur une Coupe du Monde plutôt réussie malgré la défaite en quart de finale des Wallabies face à l’Angleterre. C’est une certitude, les Rebels auront besoin de leur bombe sur l’aile cette année pour remporter des matchs et bien figurer en championnat.

Marika Koroibete face aux BrumbiesIcon Sport

La recrue : Harry Potter

Oui, on sait ce que vous pensez, et non, ce n’est pas le joueur que vous croyez. Que les fans de la saga de JK Rowling se rassurent, Harry n’a pas délaissé le quidditch pour le ballon ovale. Plus sérieusement, âgé de 22 ans, le nouveau joueur des Rebels va passer du niveau espoir au niveau professionnel en quelques mois. Vainqueur du Shute Shield avec Sidney University en 2016, le centre né en Angleterre fait le grand saut cette saison. Lui qui s'est fait remarquer avec les Melbourne Rising, c'est à dire l'équipe des jeunes des Rebels, va découvrir le Super Rugby avec l’envie de se faire connaître en tant que grand joueur de rugby et non pas en tant que star du cinéma.

Les objectifs : Rééditer la performance de l’an passé

Lors de la saison dernière les Rebels avaient réussi leur meilleure performance depuis leur intégration en Super Rugby. Ils ont terminé deuxième de la conférence australienne derrière les Brumbies. Malgré leur bon résultat de la saison dernière, il semble compliqué d’imaginer Melbourne jouer les premiers rôles au milieu des formations australiennes. La raison? Les nombreux départs que doivent affronter les coéquipiers de Reece Hodge pour cette année 2020. Quade Cooper, Will Genia ou encore l’ancien capitaine Adam Coleman ont quitté le navire. Des bouleversements qui devraient être préjudiciables pour les Rebels. Les hommes de David Wessels risquent d’être poussés à s’enliser dans le ventre mou du Super Rugby.

Par Vincent Franco