L'effectif

Piliers : Jannie du Plessis*, Johannes Jonker, Nathan McBeth, Asenathi Ntlabakanye, Carlu Sadie, Sti Sithole, Dylan Smith, Frans Van Wyk.

Talonneurs : Jan-Henning Campher, Pieter Jansen, Marko Jansen Van Rensburg*.

Deuxièmes lignes : Rhyno Herbst, Nothnagel Reinhard, Marvin Orie, Ruben Schoeman, Wilhelm Van der Sluys, Ruan Vermaak.

Troisièmes lignes : Hacjivah Dayimani, Len Massyn, Marnus Schoeman, Roelof Smit*, Vincent Tshituka, Cyle Brink.

Demis de mêlée : Ross Cronje, Dillon Smit, Andre Warner*.

Demis d'ouverture : Elton Jantjies, James Mollentze*, Shaun Reynolds, Tiaan Swanepoel*.

Centres : Louritz Van der Schyff, Wandisile Simelane, Mannie Rass, Duncan Matthews*, Dan Kriel*.

Ailiers : Tyrone Green, Stean Pienaar, Courtnall Skosan, Jamba Ulengo*.

Arrières : Gianni Lombard, Andries Coetzee.

*joueurs arrivés cette saison.

La star : Elton Jantjies

Le demi d'ouverture international sud africain va entamer sa neuvième saison à Johannesburg. Fidèle depuis toujours aux Lions, il n'en reste pas moins la star de cette équipe. Toujours vif et prêt à attaquer la ligne, le joueur de 29 ans et aux 36 sélections avec les Boks est le dynamiteur de l'attaque des Lions. Une star mais aussi l'un des patrons de l'équipe avec une grosse expérience. En effet, Jantjies a déjà joué 134 matchs en Super Rugby pour plus de 1000 points inscrits. 1103 pour être exact. Jantjies sera entouré de trois jeunes joueurs à l'ouverture âgés de 24, 23 et 20 ans. Une saison qui s'annonce chargée donc pour celui qui brigue une place de numéro un à l'ouverture en équipe nationale et qui sera le capitaine de son équipe.

Elton Jantjies - LionsIcon Sport

La recrue : Jannie du Plessis

Alors qu'il a débuté la saison en tant que joker Coupe du Monde à Montpellier, Jannie du Plessis devait raccrocher les crampons. Mais l'expérimenté pilier va se lancer un dernier défi à 37 ans... et quel défi. Le grand frère de Bismarck retourne donc au pays, dans une franchise différente. En effet, Du Plessis avait entamer sa carrière aux Cheetahs avant de jouer pendant huit ans chez les Sharks de Durban. Mais il n'est pas certain que Jannie reste toute la saison chez les Lions. En effet, il retournera à Montpellier si jamais une longue blessure est à déclarer chez les piliers du MHR. Il apportera aussi toute son expérience chez les jeunes Montpelliérains. En attendant, l'homme aux 70 sélections goûtera une dernière fois aux joûtes du Super Rugby.

Jannie du Plessis à MontpellierIcon Sport

L'objectif : oublier la saison passée

Alors qu'ils avaient terminé en tête de la conférence sud africaine en 2016, 2017 et 2018, les Lions ont complétement failli la saison précédente. Deuxième pire défense de la saison 2019 avec 478 points encaissés, les Lions rattrapaient d'habitude cela de par une très bonne attaque. Mais cela n'a pas été le cas et les résultats de l'équipe de Johannesburg ont dégringolé. Avant derniers de leur conférence, les Lions vont vouloir renouer au plus vite avec le haut du tableau. Et ce sans certains joueurs comme Malcolm Marx ou Kawagga Smith partis au Japon ou encore Warren Whiteley, l'ancien capitaine parti à la retraite.

Les Lions s'appuyeront donc sur un effectif chamboulé comme à peu près toute les autres équipes engagées mais peu de recrues sont arrivées, seulement une dizaine. Il faudra aussi retrouver la flamme en attaque et de la consistance en défense et dans le résultats. Les Lions ont perdu cette férocité à domicile avec laquelle il faudra donc renouer pour espérer concurrencer les Jaguares ou encore les Sharks.