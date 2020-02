Blues 29-37 Chiefs

Le Super Rugby démarrait par un duel 100% néo-zélandais à l'Eden Park d'Auckland et les deux équipes ont offert un match à rebondissements. Alors que les Blues avaient le match en main et une belle avance à la mi-temps (19-5), les Chiefs se sont réveillés après la pause dans le sillage de Cruden et de Lienert-Brown, très bons. Un coaching gagnant pour Warren Gatland, désormais manager de la province de Waikato et qui n'a pas hésité à faire sortir son capitaine Sam Cane à la mi-temps. Neuf essais durant la partie et un scénario rageant pour les Blues qui ne marquent même pas le bonus défensif.

Brumbies 27-24 Reds

Débuts poussifs pour les Brumbies qui ont eu du mal à manoeuvrer leurs adversaires. C'est d'ailleurs les visiteurs qui menaient 17-7 à la mi-temps grâce notamment à un essai d'Henry Speight contre son ancien club. Mais les joueurs de Canberra ont bien réagi en plantant trois essais par la suite et en retrouvant de l'allant. Auteurs d'une bonne prestation, les Reds repartent avec un point de bonus défensif amplement mérité.

Sharks 23-15 Bulls

Pas de grandes envolées pour ce premier duel sud-africain. La première mi-temps s'est résumée à un duel de buteurs entre Morné Steyn et Curwin Bosch. Mais les hommes de Durban ont accéléré en deuxième mi-temps avec un essai de Nkosi. Steyn, qui faisait son retour en Super Rugby après une expérience au Stade Français, a bien maintenu son équipe à flot mais sur une belle action en première main, Sanela Nohamba peut filer dans l'en-but à une minute de la fin et priver les Bulls d'un bonus défensif.

Sunwolves 36-27 Rebels

Les Sunwolves ne pouvaient pas rêver mieux pour débuter leur dernière saison en Super Rugby. La franchise Japonaise s'est montré bien supérieure face à des Rebels trop tendres qui n'ont jamais pu revenir au score après une première période manquée (22-13 à la pause). Et l'essai de James Dargaville après 30 secondes en deuxième mi-temps n'a pas arrangé les choses. Malgré une réaction en fin de match, les coéquipiers d'Haylett-Petty ne ramènent rien de ce déplacement à Fukuoka et devront régler la mire avec un déplacement périlleux chez les Brumbies ce vendredi.

Crusaders 43-25 Waratahs

Les triples champions en titre semblent déjà bien prêts. Les Crusaders n'ont pas laissé respirer leurs adversaires australiens. Menés à la pause 24 à 6, les Tahs avaient pourtant bien réagi au retour des vestiaires avec un doublé du jeune ailier de 19 ans Mark Nawaqanitawase. Mais les hommes de Christchurch, sans Richie Mo'unga, ont répondu de fort belle manière avec Will Jordan et Braydon Ennor, tout deux auteurs d'un doublé. Les Crusaders obtiennent aussi le bonus offensif et lancent parfaitement leur nouvelle défense de titre.

Stormers 27-0 Hurricanes

Les Stormers ont réduit au silence les Hurricanes. Avec pourtant des joueurs comme Jordie Barrett, Ben Lam ou TJ Perenara, les néo-zélandais n'ont jamais pu destabiliser les partenaires de Kolisi, qui ont parfaitement géré la rencontre. Quatre essais de Petersen (8e), Kitshoff (19e), Jantjies (26e) et Willemse (77e) ont porté les Stormers vers un succès important qui les propulsent en tête de la conférence sud-africaine en compagnie des Jaguares.

Jaguares 38-8 Lions

Car les Argentins ont démontré eux aussi qu'ils étaient prêts pour pourquoi pas conquérir leur premier titre. Face à des Lions toujours aussi friables en défense, les hommes de Gonzalo Quesada n'ont pas loupé l'occasion en inscrivant cinq essais dont un doublé du centre international Mathias Moroni. Les Lions, de leur côté, n'ont pas montré grand-chose et auront fait illusion le temps d'un mi-temps. La première réception face aux Reds sera déjà importante pour prendre de la confiance.

