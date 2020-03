Super Rugby

Chiefs 24 - 27 Hurricanes

Le suspense aura été au rendez-vous dans ce duel néo-zélandais. Déjà en passe d'engranger le match nul, les Hurricanes ont été chercher la victoire dans le temps additionnel grâce à une ultime pénalité. Les joueurs de Wellington avaient déjà pris l'avantage en début de match avec un essai du futur bordelais Ben Lam, dès la 9ème minute, sur un magnifique lancement de jeu.

Supérieurs dans la possession et dans l'occupation, les coéquipiers de Ngani Laumape ont vu les Chiefs repasser devant grâce à deux essais coup sur coup juste avant l'heure de jeu. Mais les joueurs d'Hamilton ont finalement craqué, d'abord face à la puissance d'Asafo Aumua, puis à la 83ème minute, quand leur numéro 8 Sowakula s'est rendu coupable d'un plaquage à retardement, bien sanctionné par Jordie Barrett. Auteur d'un 5/6 au pied, l'arrière All Black a été l'un des grands acteurs de cette rencontre qui voit les Chiefs subir une deuxième défaite en trois matchs.

Blues 43 - 10 Lions

La victoire a mis du temps à se dessiner, mais les Blues ont finalement eu raison des Lions (43-10), grâce notamment à une deuxième mi-temps parfaite. La faute grossière de Ruan Vermaack à la 39ème minute a sûrement été le tournant de ce match, permettant aux locaux d'inscrire un essai de pénalité, avec un carton jaune en prime pour le joueur.

Jusque-là le match était assez équilibré avec un score de 15-10 au tableau d'affichage. Les deux essais marqués en supériorité numérique, coup sur coup, au retour des vestiaires (44ème et 49ème minutes) ont permis aux Blues de s'envoler, pour s'assurer la victoire et le bonus offensif. Un dernier essai de Sotutu donnera plus d'ampleur au succès des siens. Au classement les Lions n'avancent plus et enregistrent un 4e revers consécutif, tandis que les Blues restent sur leur bonne lancée du début de saison.

Sunwolves 14 - 49 Crusaders

Après un premier round d'observation durant 15 minutes, les Crusaders ont ouvert le compteur du match grâce à un essai de Tom Christie. Le demi de mêlée des champions en titre a changé le sens pour partir côté fermé et le flanker s'est retrouvé en position d'ailier pour marquer les premiers points du match. Brett Cameron a porté la score à 7-0. Mais à 10 minutes du terme de la première mi-temps, Ben Hyne est venu remettre les deux équipes à égalité grâce à son essai. Après plusieurs phases de jeu, le deuxième-ligne australien s'est étendu de tout son long pour marquer le premier essai de la franchise japonaise. Garth April transformait cet essai, puis Sevu Reece a remis son équipe devant au score après avoir aplati un essai en coin. La franchise néo-zélandaise menait 14-7 lors du retour aux vestiaires.

La seconde période a été tout sauf serrée, les champions en titre ont repris le dessus et ont littéralement roulé sur les Sunwolves. 5 essais en une seule mi-temps et 49 points au total pour les coéquipiers de Sevu Reece. L'ailier néo-zélandais a marqué un doublé dans cette rencontre alors que Luke Romano a marqué un essai après une action d'envergure des Crusaders et une percée pleine de détermination de l'ailier, Leicester Faingaanuku. Sione Havili, Braydon Ennor et Fergus Burke ont parachevé la prestation des Crusaders. Les Sunwolves n'ont pas réussi à tenir le rythme mais les joueurs japonais ont tout de même marqué un deuxième essai grâce à Garth April.

B.R, B.P et T.G