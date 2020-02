Super Rugby

Highlanders 20-42 Sharks

Débuts manqués dans la compétition pour les Highlanders. Les coéquipiers d'Aaron Smith ont été lourdement par les Sharks qui laissent cependant le bonus offensif en route. La période juste avant la pause a fait mal aux locaux qui ont concédé trois essais en moins de 10 minutes. Mapimpi et Fassi ont chacun marqué un doublé pour les Sud-africains qui enchaînent une deuxième victoire. Les Highlanders devront de leur côté rebondir avec un déplacement périlleux chez les Brumbies.

Brumbies 39-26 Rebels

Car les Brumbies sont en forme et négocient bien leur matchs à domicile. Face aux Rebels, les locaux ont construit leur succès en première période en inscrivant quatre essais. Mais un relâchement au retour des vestiaires a permis aux Rebels de revenir notamment par l'intermédiaire d'Haylett-Petty auteur d'un bel essai en solo. Au final, les Brumbies loupent eux aussi le bonus offensif à cause d'un essai de Lomani en fin de rencontre.

Chiefs 25-15 Crusaders

C'était le choc de cette journée, et il a tenu toutes ses promesses. Au terme d'un match de très haut niveau, ce sont les hommes de Warren Gatland qui sont sortis vainqueurs. Pourtant menés 8-12 à la mi-temps avec un doublé de Sevu Reece, les Chiefs ont sortis les barbelés pour réduire les Crusaders au silence. Deux essais pour les coéquipiers de Cruden ont entériné le succès des siens. Il faudra garder le même sérieux pour les Chiefs lors du déplacement chez les Sunwolves samedi.

Waratahs 12-32 Blues

Rien ne va en ce début de saison chez les Tahs. Déjà lourdement battus par les Crusaders, la franchise australienne a perdu à domicile face aux Blues dans un match où rien n'a sourit. Des en-avants à la pelle, peu de situations dangereuses... En face, les Blues ont capitaliser avec un bonus offensif à la clé. L'ailier Mark Telea, qui remplacait Rieko Ioane, blessé, s'est offert un triplé. En face, le jeune Mark Nawaqanitawase a marqué mais s'est blessé sur l'action. Bref, un match à oublier pour les coéquipiers de Kurtley Beale.

Lions 27-20 Reds

Après la défaite face aux Brumbies, c'est de nouveau avec de la frustration que sont sortis les Reds de ce match. Sous la pluie de Johannesburg, ce sont les Lions qui ont été plus les plus consistants. Derrière au score, les Lions ont scoré en fin de match par Skosan se sont appuyés sur le pied de Elton Jantjies. Les Reds accrochent tout de même le point du bonus défensif mais cela fait deux matchs et déjà beaucoup de regrets. Prochaine étape en Argentine chez les Jaguares.

Stormers 13-0 Bulls

Pas le moindre point encaissé sur les deux premiers match de la saison, ce qui est bien sûr une première en Super Rugby. Les Stormers sont en train de poser leur patte sur la compétition, et envoit bien sûr un message à tous ses concurrents. Face à leurs rivaux historiques, les Stormers ont eu un plus de difficultés mais s'en sont sortis grâce à deux essais de Ntubeni (dans un premier temps accordé à Jamie Roberts) et de la fléche Senatla. En face, les Bulls de Morne Steyn n'ont rien pu faire et enchaîne une deuxième défaite.

Jaguares 23-26 Hurricanes

C'est la belle surprise de cette journée. Après une lourde défaite chez les Stormers, les Hurricanes enchaînaient avec un deuxième déplacement difficile. Mais celui-ci a été bien mieux géré. Derrières au score durant tout le match, les Hurricanes ont inscrit deux essais (Alex Fidow, 71e; Jamie Booth, 78e) en fin de match pour réaliser le hold-up parfait. Une victoire qui remet les têtes à l'endroit avant la première à domicile face aux Sharks.

Par Kenny Ramoussin