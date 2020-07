Mine de rien, c'est un gros poids que viennent de s'enlever des épaules les Blues d'Auckland. La franchise néo-zélandaise vient de s'attacher les services de son numéro 8 Hoskins Sotutu (21 ans, 1,92 m, 106 kg) pour deux saisons supplémentaires. L'ex-international U20 avec les Baby Blacks, qui avait fait ses débuts professionnels lors du Super Rugby 2019, est en train d'exploser en cette année 2020. Au point que beaucoup le voient comme le prochain numéro 8 des All Blacks et successeur de Kieran Read.

Il faut dire que le natif d'Auckland n'est pas un joueur comme les autres. Ancien ailier dans les catégories de jeunes, il a gardé des qualités d'appuis indéniables qui en font un joueur très difficile à défendre en un contre un. Mais il peut aussi jouer au pied et possède une qualité de passe bien au-dessus de la moyenne, même en Nouvelle-Zélande. Une panoplie technique assortie de capacités physique indéniables qui le placent parmi les joueurs qui gagnent le plus de mètres dans le Super Rugby Aotearoa. Le sélectionneur des BLacks Ian Foster serait sous le charme, et il n'est pas vraiment le seul : toute la Nouvelle-Zélande attend les débuts en noir de celui qui est désormais un Blue jusqu'en 2022.