Il s'agit du troisième ligne aile Tomás Lezana (26 ans, 39 sélections), du pilier Santiago Medrano (24 ans, 21 sélections) et de l'ouvreur Domingo Miotti (24 ans, 1 sélection contre l'Australie ce week-end). Les deux premiers ont signé un contrat de deux ans, le troisième un an seulement. Le trio rejoint donc en Australie-Occidentale leurs deux compères chez les Pumas, le demi de mêlée Tomás Cubelli et le talonneur Julián Montoya qui s'étaient engagés début octobre.

Pour les Jaguares, la saignée se poursuit et nul ne sait à ce jour avec quels joueurs la franchise argentine s'alignera en SuperLiga americana au printemps prochain. De son côté, la Western Force disputera donc le Super Rugby AU 2021 avec cinq Argentins dans ses rangs. Sera-ce suffisant pour lutter à armes égales avec les quatre franchises officielles de Super Rugby?