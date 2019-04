Hurricanes 8 - 32 Crusaders :

Les Crusaders avaient connu leur premier revers en Australie chez les South Wales Waratahs après 19 matches d'invincibilité le week-end dernier. Surement vexés, les joueurs de Scott Robertson ont vite rectifié le tir en s'imposant chez les Hurricanes. Un match marqué par le doublé de David Havili mais surtout par le retour du capitaine des All Blacks, Kieran Read.

Waratahs 29 - 31 Sunwolves :

Une performance XXL ! Jamais la franchise japonaise ne s'était imposée en Australie. Condamnée à disparaitre par les instances du Super Rugby (pour raisons financières), les Sunwolves qu' ils restaient au niveau sportivement. Avec un doublé, Semisi Masirewa a permis à son équipe de s'imposer au MacDonald Jones Stadium face à des australiens brouillons et léthargiques. Décidément, la franchise nippone ne cesse de progresser.

Blues 24 - 9 Stormers :

Les joueurs d'Auckland montent en puissance. Avec l'arrivée de Leon MacDonald comme entraîneur principal, les Blues semblent se refaire une santé. Mieux encore, avec ce succès contre les Stormers, les joueurs de l'Eden Park signent leur troisième victoire de la saison. Rieko Ioane , auteur de son septième essai cette saison, continue d'impressionner tant par son efficacité balle en main que sur ses qualité de vitesse.

Reds 13 – 32 Rebels :

Après un long round d’observation, les Rebels ont pris les devants grâce à leur ailier Jack Maddocks parfaitement servi par Quade Cooper sur un bijoux de passe au pied. Les Reds n’ont jamais été en mesure de réagir tant les Rebels avaient la mainmise sur ce match. Ces derniers ont inscrit quatre essais au total. A domicile, les Reds n’ont pu réagir qu’en fin de partie par Taniela Tupou (75e). Avec ce revers, les locaux restent à l’avant dernière place de la conférence australienne. Les Rebels quant à eux, conservent leur fauteuil de leader.

Sharks 16 – 19 Bulls :

Dans cette rencontre cadenassée, les Bulls ont fait la différence dans les tous derniers instants de la rencontre grâce à une pénalité de Pollard (79e). C’est Jesse Kriel qui avait inscrit le seul essai des Bulls (52e).

Grâce à cette victoire à l’extérieur, les Bulls passent devant leur adversaire du jour au classement et occupent la deuxième place de la conférence sud-africaine.Grosse performance à domicile pour les partenaires de Tendai Mtawarira.

Jaguares 28 – 30 Chiefs :

Quelle rencontre entre argentins et néo-zélandais ! Les deux équipes ont inscrit trois essais chacune. Les Jaguares (46e) par Tuculet (56e), Matera et Orlando (73e). Côté Chiefs, les marqueurs sont McKenzie (25e), Manu (34e) et Tahuriorangi (78e). Encore une fois, la décision s’est faite après la sirène sur une pénalité de l’inévitable Damian McKenzie (80e). Toujours derniers de la conférence néo-zélandaise, les Chiefs commencent à combler leur retard et comptent désormais 12 points. Les Jaguares sont également en queue de peloton dans la conférence austraienne.