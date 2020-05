Super Rugby

Le capitaine des Wallabies Michael Hooper et son nouvel homologue all black Sam Cane étaient notamment impliqués dans ces discussions. Les joueurs souhaiteraient voir une compétition trans-Tasman, c'est-à-dire centrée sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande : avec la réintroduction de la Western Force et l'intégration d'une équipe des îles du Pacifique, dix équipes pourraient participer à ce championnat. Andrew Mehrtens et plusieurs anciens internationaux avaient récemment plaidé pour ce modèle.