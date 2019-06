37. C’est le nombre de joueurs évoluant avec les Jaguares dans le squad des 46 Argentins retenus pour préparer la Coupe du monde au Japon. Le reste de ce contingent est constitué de quatre "Français", un "Anglais" et quatre joueurs qui évoluent dans le championnat national argentin. Une dominante "ciel et blanche" qui fait éclater aux yeux du grand public, la réussite d’une politique centrée sur l’équipe nationale.

La réussite d’un système

Quatre saisons auront suffi à la province argentine pour se hisser au plus haut niveau du Super Rugby. 13e quatre années en arrière, les hommes de Gonzalo Quesada s’apprêtent aujourd’hui à défier les Brumbies en demi-finale d’une compétition régulièrement dominée par les Néo-Zélandais et les Sud-Africains. Disposer d’une sélection nationale plus forte et bien figurer en Super Rugby, voilà les objectifs des instances argentines. Autant dire que le pari est réussi au terme d’un exercice 2019 fantastique pour les Orange et Noir.

Alors, jouer pour les Jaguares serait-il un gage d’immunité avec les Pumas ? Quasiment au vu du nombre de joueurs présélectionnés pour le mondial nippon. Les Guido Petti, Pablo Matera, Jeronimo de la Fuente et consorts ont amené une véritable plus-value à une équipe qui fait désormais frémir n’importe quelle province de la compétition. Des joueurs qui se connaissent sur le bout des doigts, des automatismes qui n’ont plus qu’à être peaufinés, voilà aussi comment cette équipe a déroulé tout au long de la saison. Un "vivre ensemble" qui pourrait également faire des dégâts au Japon dans deux mois.

En résumé, un choix tranché mais payant de la part des instances sud-américaines. Ce système favorisant la cohésion des Pumas aura également permis aux Jaguares d’émerger plus rapidement que prévu. Une progression à vitesse grand V, aux antipodes de l’échec retentissant des Sunwolves, la province japonaise.