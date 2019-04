L'arrière a effacé des tablettes le Néo-Zélandais Doug Howlett, qui avait marqué 59 essais (55 pour les Auckland Blues, 3 pour les Otago Highlanders, 1 pour les Wellington Hurricanes) entre 1997 et 2007. Mais si Howlett avait réussi ce total en 104 matches, Folau, lui, vient d'établir le nouveau record à son 96e match. Et il a de grandes chances de l'améliorer, puisque le joueur n'est âgé que de 29 ans et vient de prolonger de quatre ans son contrat avec les NSW, jusqu'en 2022.

Depuis ses débuts dans le Super Rugby en 2013, ce transfuge du XIII a marqué au moins une fois contre chacune des 17 autres franchises du tournoi. Son record est de 7 essais inscrits dans un seul match, contre les Queensland Reds.