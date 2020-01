L'effectif

Piliers : Fraser Armstrong, Alex Fidox, Tyrel Lomax, Ben May, Xavier Numia, Pouri Rakete Stones*.

Talonneur : Asafo Aumua, Dane Coles, Ricky Riccitelli.

Deuxièmes lignes : Jack Blackwell, Kane Leaupepe, Liam Mitchell, Scott Scrafton, Isia Walker Leawere.

Troisièmes lignes : Gareth Evans, Vaea Fifita, Devan Flanders*, Du'Plessis Kirifi, Reed Prinsep, Ardie Savea, Murphy Taramai*.

Demis de Mêlée : Jamie Booth*, TJ Perenara, Jonathan Taumateine*.

Demis d'ouverture : Jackson Garden Bachop, James Marshall, Fletcher Smith.

Centres : Vince Aso, Wes Goosen, Ngani Laumape, Billy Proctor, Peter Umaga Jansen.

Ailiers : Ben Lam, Jonah Lowe, Danny Toala, Jacobus Van Wyk*.

Arrières : Jordie Barrett, Chase Tiatia.

*joueurs arrivés cette saison.

La star : Jordie Barrett

En l'absence d'Ardie Savea, blessé pour la saison, et après le départ de Beauden Barrett pour les Auckland Blues, Jordie Barrett sera le visage de la franchise cette saison en Super Rugby. À seulement 22 ans, l'arrière des Hurricanes et des All Blacks est déjà très expérimenté. Il comptabilise 48 rencontres de Super Rugby et 9 sélections avec la Nouvelle-Zélande.

Jordie Barrett tentera de réaliser une aussi bonne saison que l'année dernière où il avait inscrit 5 essais et suppléé à merveille son frère dans les tentatives de buts. Surtout, il devra faire sans son frère et élever son niveau pour maintenir les bonnes performances de l'équipe de Wellington.

Jordie Barrett (Hurricanes) face aux Brumbies - 21 juillet 2017Getty Images

La recrue : Jacobus « Kobus » Van Wyk

Les Wellington Hurricanes ont perdu de nombreux joueurs à l'intersaison avec notamment les départs de Beauden Barrett ou de Nehe Milner Skudder. Pour se renforcer, pas de recrutement pléthorique, ni de grandes stars mais des joueurs pour rajeunir l'effectif ou pour apporter de l'expérience comme c'est le cas pour « Kobus » Van Wyk.

Le Sud-Africain, qui évolue au centre ou à l'aile, arrive des Sharks et devrait apporter ses qualités au groupe. En Super Rugby, il a déjà effectué 61 matchs et a inscrit 20 essais. Il va amener sa puissance, sa rapidité et sa qualité de franchiseurs pour aider les Hurricanes à bien performer cette saison.

Jacobus Van Wyk - HurricannesIcon Sport

L'objectif : Aller en demi-finale

Habitués des demi-finales depuis plusieurs saisons déjà, les Wellington Hurricanes veulent au moins retrouver ce stade de la compétition, voire faire encore mieux. Cependant, avec les nombreux départs et le peu d'arriver à l'intersaison, la tâche sera peut-être plus difficile que dans le passé.

Surtout, le départ de Beauden Barrett aux Auckland Blues complique vraiment l'affaire tout comme la blessure pour la saison d'Ardie Savea. Les Hurricannes vont donc s'appuyer sur des jeunes joueurs pour retrouver les demi-finales. Ils auront fort à faire tant la concurrence semble forte cette saison.