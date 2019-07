Super Rugby

Gonzalo Quesada (entraineur des Jaguares) : "Je pense que nous étions présents sur le terrain, car il est difficile de jouer les finales. C'était une finale en tous points. En général, les opportunités sont rares. Les formations très concentrées sont la clé. Et les défenses doivent être plus solides afin d’empêcher les attaques à trouver des espaces. Je pense que face à ces équipes néo-zélandaises, il y a une certaine fierté quand ils nous brisent et que nous arrivons par la suite à nous en sortir, c'est le mérite des joueurs. Je pense que l’équipe doit être fière d'être arrivée jusqu’ici, parfois c'est perdu et parfois c'est gagné. Les garçons peuvent être heureux d’avoir atteint la finale de cette compétition importante".

Augustin Creevy (talonneur des Jaguares) : "Les Crusaders ont une très bonne défense, particulièrement impressionnante. Ce que les Néo-Zélandais ont en plus, c'est que dès que vous êtes déconcentrés, ils en profitent pour marquer encore plus de points. Nous ne pouvons pas rester sur cette défaite parce que nous savons à quel point le prochain semestre va être difficile. Nous avons eu une très belle saison qui nous stimule pour le Rugby Championship et ensuite pour la Coupe du monde."

Jeronimo De La Fuente (centre des Jaguares) : "Je pense que c'était un match où nous avons mis les Crusaders en difficulté. Mais Ils ont su profiter de leurs opportunités. Nous avons eu deux situations en notre faveur, que si nous les avions converties en points, la physionomie du match aurai pu être différente. Je suis fier de notre équipe parce que nous étions à la hauteur de la rencontre et que nous n’avons jamais douté de nous-mêmes. Nous savions évidemment que les Crusaders, savaient ce qu’il fallait faire pour remporter ce genre de match avec le nombre de finales qu’ils ont gagné."