Les rencontres doivent se dérouler du 10 octobre au 21 novembre et mettront aux prises les Bulls, les Lions, les Griquas, les Cheetahs, les Phakisa Pumas, les Sharks et la Western Province. La saison en Afrique du sud, pays mis sur la touche par l'arrêt des compétitions, se poursuivra le 28 novembre avec la Currie Cup, le championnat des provinces sud-africaines. A l'issue de cette seconde phase régulière, des demi-finales (16 janvier 2021) puis une finale (23 janvier 2021) viendront clore la saison.

"Les conséquences de la pandémie sur la saison ont été inédites et nous avons dû trouvé une solution inédite pour pouvoir terminer la saison de Super Rugby et disputer la Currie Cup", a expliqué Jurie Roux, directeur général de la fédération sud-africaine (SA Rugby), dans le communiqué. Après l'arrêt du Super Rugby en mars causé par la pandémie de Covid-19, les fédérations néo-zélandaise et australienne ont chacune organisé une version domestique du championnat transfrontalier de l'hémisphère sud.

Le Super Rugby néo-zélandais s'est achevé mi-août, alors que la finale de la version australienne du Super Rugby oppose samedi les Brumbies aux Queensland Reds à Canberra. En Afrique du Sud, pays durement touché par la pandémie de Covid-19, le rugby reprendra d'abord ses droits le 26 septembre à Pretoria avec deux matches de gala qui opposeront les Bulls aux Sharks et la Western Province aux Lions. SA Rugby organise également un match entre ses internationaux, sans les Springboks évoluant à l'étranger, le 3 octobre au Cap.