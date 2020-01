Super Rugby

L’effectif

Piliers : Ryan Coxon, Nepo Laulala, Atunaisa Moli, Reuben O’Neill*, Aidan Ross, Angus Ta’avao Matau

Talonneurs : Nathan Harris, Bradley Slater, Samisoni Taukei’Aho

Deuxièmes lignes : Naitoa Ah Kuoi*, Michael Allardice, Tyler Ardron, Laghlan McWhannell*

Troisièmes lignes : Lachlan Boshier, Mitchell Brown, Sam Cane, Luke Jacobson, Mitchell Karpik, Dylan Nel*, Pita Gus Sowakula

Demis de mêlée : Lisati Milo Harris, Te Toiroa Tahurianrangi, Brad Weber

Demis d’ouverture : Aaron Cruden*, Tiaan Falcon, Kaleb Trask*

Centres : Orbyn Leger, Anton Lienert-Brown, Tumua Manu, Alex Nankivell, Bailyn Sullivan, Quinn Tupaea*

Ailiers : Solomon Alaimalo, Kiniviliame “Kini“ Naholo*, Etene Nanai Seturo, Shaun Stevenson, Sean Wainui

Arrières : Damian McKenzie, Sam McNicol*

*joueurs arrivés cette saison.

La star : Sam Cane

L’un des cadres de l’équipe des Chiefs depuis plusieurs saison, Sam Cane a été l’un des plus grands espoirs à son poste. Champion du monde en 2015 avec les All blacks, il fait partie de cette génération dorée à la fougère. Troisième-ligne aile, il a un profil moderne de plaqueur/gratteur plus qu’efficace. Le capitaine des Chiefs reste un joueur très présent dans le jeu avec des ballons souvent en bord de touche pour marquer des essais ou alors créer des espaces et faire des brèches dans les défenses adverses.

Le All Black Sam Cane, flanker des ChiefsAFP

La recrue : Aaron Cruden

De retour dans sa franchise néo-zélandaise, l’ancien ouvreur des All Blacks a fini ses deux saisons à Montpellier. Sans grande réussite et pas de réelle empreinte laissée avec le MHR, le Champion du monde 2011 cherche à retrouver son niveau et ses habitudes dans son ancien club. Demi d’ouverture ou centre, Cruden possède un jeu au pied millimétré et il performe souvent grâce à cet aspect du jeu. Sa vision du jeu digne des grands est très attendue pour son retour avec les Chiefs.

Aaron Cruden (Chiefs) - 3 mars 2017Icon Sport

Les objectifs

La saison passée les Chiefs ont atteint les quarts de finale mais ils n’ont pas passé l’étape Jaguares. Les objectifs vont être revus à la hausse pour retrouver les sommets comme en 2013. Mais avant de jouer une finale, la franchise néo-zélandaise va chercher à retourner en quart-de-finale et passer un tour de plus pour être parmi le dernier carré de cette saison de Super Rugby.

Pour les objectifs de cette saison, les dirigeants des Chiefs ont décidé de donner les clés du camion à l'ancien sélectionneur du Pays de Galles durant 12 années, Warren Gatland. Son palmarès fait de lui un fin tacticien mais il va découvrir le Super Rugby avec la franchise néo-zélandaise.

Par Bastien Rodrigues