Les Blues sont à l'arrêt dans ce Super Rugby Aotearoa. Eux qui avaient impressionnés en remportant leurs trois premiers matchs viennent de subir un deuxième revers consécutif, après avoir perdu chez les Crusaders la semaine dernière. Ils ont été coiffés sur le poteau par les Hurricanes, auteurs d'un essai à seulement cinq minutes de la fin du match. Un essai litigieux, difficile à valider après arbitrage vidéo, mais l'arbitre Ben O'Keffee n'a pas hésité à récompenser les efforts du pack de la franchise de Wellington.

Les coéquipiers de Beauden Barrett étaient pourtant idéalement bien placés pour réaliser un hold-up dans la capitale néo-zélandaise. Dominés territorialement et dans la possession de balle (65% pour les Hurricanes), ils sont restés dans le match grâce à un réalisme bluffant. Quatre essais en presque autant d'incursions dans les 22 mètres adverses, avec notamment deux ballons portés dévastateurs conclus par Papali'i et Eklund.

Un Laumape bouillant et décisif

C'est ainsi que malgré un premier acte dominé par les locaux, les deux équipes viraient à égalité à la mi-temps (15-15). Mais les Hurricanes ont su rester dans leur partie, et ont fait la différence grâce à une cohésion impressionnante, insufflée par les co-capitaines Dane Coles et TJ Perenara, et un jeu collectif léché. Mais ils ont aussi pu compter sur de grosses individualités, et notamment celle du centre all black Ngani Laumape.

Plutôt discret depuis le début du Super Rugby Aotearoa, la fusée aux 13 sélections a enfin pris son envol sur cette sizième journée. Tranchant des deux côtés du terrain, c'est lui qui a véritablement lancé la rencontre à la 4e minute, avec un exploit personnel caractérisque liant vitesse et puissance. Point de fixation attitré des Hurricanes, le joueur de 27 ans a ensuite monopolisé de nombreux défenseurs tout au long de la rencontre et réalisé quelques plaquages offensifs cruciaux.

Grâce à cette troisième victoire, les Hurricanes équilibrent enfin leur bilan et confirment leur troisième place au classement. Les hommes de John Plumtree reviennent même à une petite unité de leurs adversaires du jour. Pour les Blues, qui auraient pu repasser en tête en cas de succès, les espoirs de victoire finale semblent s'éloigner. Ce Super Rugby Aotearoa semble de plus en plus promis aux Crusaders.

Par Baptiste Pery