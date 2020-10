Super Rugby 100 % domestique : au tour de l'Afrique du Sud

En mars, la pandémie de coronavirus avait porté un coup d'arrêt au sport mondial auquel n'avait pas échappé le Super Rugby, championnat de l'hémisphère Sud rassemblant des franchises néo-zélandaises, australiennes, sud-africaines, argentine et japonaise. Pour limiter les risques de propagation du Covid-19, les fédérations néo-zélandaise et australienne ont organisé durant l'été une version 100% domestique de cette compétition. L'Afrique du Sud s'apprête donc à accueillir sur son sol sa première compétition depuis sept mois.

Elle se déroulera jusqu'au 21 novembre et comptera sept franchises avec, outre les Sharks et les Lions, les Griquas, les Cheetahs, les Phakisa Pumas, les Stormers et les Bulls, seule équipe sud-africaine à avoir remporté le Super Rugby traditionnel (3 fois). Le rugby au pays des Springboks a tout juste repris un peu d'oxygène avec plusieurs matches de gala organisés sans public, dont un samedi dernier entre deux sélections composées de champions du monde et de jeunes joueurs prometteurs. L'équipe des "Verts", emmenée par le capitaine de la sélection sud-africaine championne du monde Siya Kolisi, s'était imposée contre l'équipe "or" (25-9).

Place maintenant à une compétition qui doit permettre aussi aux internationaux d'emmagasiner du temps de jeu en vue du Rugby Championship (31 octobre - 12 décembre). En raison du contexte sanitaire, le prestigieux tournoi de l'hémisphère Sud, qui réunit Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Argentine, se déroulera uniquement en Australie. La présence des Springboks reste toutefois encore à confirmer, car le nouveau sélectionneur Jacques Nienaber s'est inquiété des risques potentiellement accrus de blessures pesant sur ses joueurs en raison d'une préparation qui pourrait s'avérer trop courte.

Programme de la 1re journée (heures GMT)

Vendredi

17h00 : Sharks - Lions

Samedi

14h30 : Cheetahs - Phakisa Pumas

17h00 : Bulls - Griquas

Exempt : Stormers