Nouveau faux pas des Blues, les Highlanders renversants... Le récap des Super Rugby

Reds 31 - 24 Force

Les semaines ses suivent et se ressemblent pour la Western Force. Comme face aux Waratahs, les coéquipiers de Ian Prior ont dominé le début de partie avant de se faire remonter. Ils menaient même 14 à 0 après moins d'un quart d'heure de jeu, grâce à des essais de Jack McGregor et Byron Ralston, auteur d'un doublé sur ce match. Mais les Reds se sont ressaisis et ont fait la différence par leurs individualités et une ligne de trois-quarts inspirée. Les coéquipiers de James O'Connor sont toujours invaincus dans ce Super Rugby AU. Leur confrontation avec les Brumbies pour la cinquième journée fait déjà saliver.

Waratahs 23 - 24 Brumbies

Les Brumbies ont beau faire figure de favori dans cette compétition, ils ont bien failli tomber dans le piège tendu par les Waratahs. Les joueurs de Camberra étaient même menés 20 à 5 à la demi-heure de jeu, notamment à cause d'un Will Harrison inspiré (bien que fautif sur le premier essai des Brumbies). Mal engagés et confrontés à la blessure de leur demi d'ouverture Noah Lolesio, les Brumbies ont réalisé tant bien que mal une belle remontée. D'abord grâce à la puissance de leurs avants, puis par le demi de mêlée remplaçant Issak Fines qui est allé aplatir l'essai de la victoire à trois minutes du terme. Vainqueurs de leurs deux premiers matchs, les Brumbies auront l'occasion de prendre la tête du classement la semaine prochaine lors de leur déplacement chez la Force.

Le classement du Super Rugby AU : 1. Reds (12 pts), 2. Brumbies (9 pts), 3. Waratahs (6 pts), 4. Rebels (2 pts), 5. Force (1 pt)

Hurricanes 29 - 27 Blues

Une semaine après avoir concédé leur première défaite du championnat face aux Crusaders, les Blues ont à nouveau été mis en échec à Wellington.Le centre all black Ngani Laumape a annoncé la couleur dès la 4e minute, en déposant Beauden Barrett pour inscrire un magnifique essai. Cueillis à froid, dominés territorialement ainsi que dans la possession de balle, les Blues sont restés dans le match grâce à un réalisme impressonnant, scorant pratiquement à chaque occasion. Au terme d'un chassé-croisé haletant, c'est finalement la dernière transformation manquée par Beauden Barrett, auteur d'un essai pour son retour dans son ancien stade, qui a fait la différence. Une troisième victoire d'affilée pour les locaux qui reviennent à un petit point de leurs adversaires du jour.

Chiefs 31 - 33 Highlanders

Le scénario le plus fort de cette 6e journée. Menés 31 à 7 au bout de 43 minutes de jeu, les Highlanders ont réussi à trouver les ressources pour réaliser une remontée fantastique, inscrivant quatre essais dont un dans les arrêts de jeu. Rien ne semblait pourtant pouvoir arrêter les hommes de Warren Gatland, portés en début de match par les réalisations de Boshier, Lienert-Brown et du talonneur Bradley Slater, auteur d'un doublé. Mais les Chiefs ont complètement perdu le fil du match et laissé les Highlanders faire cet incroyable come-back. La victoire semble fuir la franchise d'Hamilton qui n'a toujours pas connu le succès dans ce Super Rugby Aotearoa.

Le classement du Super Rugby Aotearoa : 1. Crusaders (18 pts) ; 2. Blues (13 pts) ; 3. Hurricanes (12 pts) ; 4. Highlanders (10 pts) ; 5. Chiefs (4 pts)