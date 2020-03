Les Sharks l'emportent au bout d'un chassé croisé de 80 minutes

Après 25 minutes d'observation, les Sharks ont ouvert le compteur avec un essai d'Aphelele Fassi, tranformé par Curwin Bosch. Mais sur le renvoi, Herschel Jantjies remettait les compteurs à égalité avec un essai transformé par Damian Willemse. Juste avant la fin du premier acte, Bosch renvoyait ses coéquipiers aux vestiaires en tête au score.

Durant le deuxième acte, le demi d'ouverture des Sharks trouvait le milieu des perches avec une pénalité et permettait à son équipe de reprendre 6 longueurs d'avance. À 20 minutes de la fin du match, Paul De Wet marquait un sublime essai derrière une action collective d'envergure. Les Stormers tenait leur victoire mais, Curwin Bosch réussissait une pénalité pour reprendre l'avantage. Et la franchise de Durban a réalisé une fin de match d'enfer avec une nouvelle pénalité de Curwin Bosch et un essai de Makazole Mapimpi. L'ailier des Springboks récompensait la prestation de tous ses coéquipiers et a permis à son équipe de repartir avec la victoire pour la quatrième fois de suite.