Les Crusaders toujours invaincus, les Brumbies premiers leaders... Le récap des Super Rugby

Highlanders 20 - 40 Crusaders

Troisième match et troisième victoire pour la franchise de Christchurch, qui engrange par la même occasion un deuxième bonus offensif. Les locaux avaient beau être devant à la pause (17-14) les coéquipiers de Richie Mo'unga n'ont jamais vraiment tremblé, surpassant leurs adversaires du jour dans tous les secteurs du jeu. Deux doublés du côté des Crusaders : le troisième ligne Tom Christie et l'arrière/ailier Will Jordan, qui confirme match après match son statut de pépite du rugby néo-zélandais. C'est d'ailleurs lui qui a offert le point de bonus offensif à son équipe, grâce à un exploit personnel à quelques secondes du terme. Tous les voyants sont au vert pour les Crusaders, qui recevront les Blues samedi prochain. Il ne restera donc après la prochaine journée qu'une seule équipe invaincue.

Chiefs 18 - 25 Hurricanes

Cette quatrième journée n'était définitivement pas à l'avantage des équipes à domicile. Menés 6-25 à l'heure de jeu après un essai de Du'Plessis Kirifi et un doublé de l'ailier Jacobus Van Wyk, les Chiefs ont tout donné dans ce qui ressemblait à un baroud d'honneur. Tout d'abord, un essai de pénalité amené par l'arrière all black Damian McKenzie et qui entraînait l'exclusion définitive du deuxième ligne Scott Scrafton, puis un essai en bout de ligne de Lachlan Boschier. Mais out cela n'a pas suffi, et malgré une domination territoriale évidente, les Chiefs ont concédé leur quatrième défaite en autant de matchs. Les Hurricanes obtiennent quant à eux leur premier succès dans ce Super Rugby Aotearoa, mais ne devancent que d'un petit point leurs adversaires du jour au classement.

Le classement du Super Rugby Aotearoa : 1. Crusaders (14 pts) ; 2. Blues (12 pts) ; 3. Highlanders (5 pts) ; 4. Hurricanes (4 pts) ; 5. Chiefs (3 pts)

Reds 32 - 26 Waratahs

Le match d'ouverture de ce Super Rugby AU fut un spectacle divertissant. Tout d'abord par les prédispositions offensives des deux équipes, avec six essais dont quatre pour les Reds. Mais aussi et surtout par son suspense. Emmenés par leur jeune capitaine Liam Wright (22 ans), les locaux pensaient avoir pris le dessus en menant 19 à 7 après une demi-heure de jeu. C'était sans compter sur une équipe des Waratahs accrocheuse, emmenée par la botte de son jeune ouvreur Will Harrison, et qui prit même l'avantage au retour des vestiaires grâce à un magnifique essai de l'arrière Jack Maddocks. Mais les Reds renversèrent une nouvelle fois le match, d'abord avec un essai d'Harry Wilson, puis deux pénalités de James O'Connor. Un bon départ pour les joueurs du Queensland qui se rendront chez les Rebels ce vendredi.

Brumbies 31 - 23 Rebels

Déjà leaders de la conférence australienne avant l'arrêt du Super Rugby, les Brumbies font figure de grands favoris dans cette nouvelle compétition. Et ils n'ont pas déçus pour leur entrée en lice, engrangeant une victoire bonifiée face aux Rebels. Profitant d'une défense visiteuse bien trop tendre, les coéquipiers de Tevita Kuridrani ont inscrit quatre essais durant 50 premières minutes à sens unique. Mais les Rebels ont finalement réagi, et sont revenus à un seul petit point (24-23) à dix minutes du terme. Malgré cela, les Brumbies ont définitivement validé leur succès bonifié sur un groupé pénétrant conclu par le troisième ligne Will Miller. Premiers leaders du Super Rugby AU, ils seront exempts pour la deuxième journée, et reprendront le samedi 18 juillet par un déplacement chez les Waratahs.

Le classement du Super Rugby AU : 1. Brumbies (5 pts) ; 2. Reds (4 pts) ; 3. Waratahs (1 pt) ; 4. Western Force (0 pt) ; 5. Rebels (0 pt)