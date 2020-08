Les Blues s'imposent avec le bonus, les Brumbies toujours invaincus... Le récap des Super Rugby

Force 20 - 25 Rebels

Présentée dès le départ comme le petit poucet de la compétition, la Wester Force n'a toujours pas remporté le moindre match dans ce Super Rugby AU. Et ce n'est pourtant pas faute de tout donner. Les coéquipiers étaient d'ailleurs au contact des Rebels grâce notamment à une réalisation du jeune ailier Byron Ralston (20 ans) qui a inscrit là son quatrième essai en autant de matchs. Alors que le score étaient de 20 partout, la Force puis les Rebels ont raté dans les cinq dernières minutes l'occasion de passer devant sur une dernière pénalité. Et dès le début de la prolongation, les Rebels ont enfoncé la défense locale et triomphé grâce à un "essai en or" du numéro 8 Isi Naisarani. Un bonus défensif au goût amer pour les joueurs de la Force, qui seront exempts lors de la prochaine journée.

Brumbies 22 - 20 Reds

Le suspense aura été au rendez-vous dans ce choc entre les deux franchises encore invaincues. L'opposition de styles aussi, avec des Reds au jeu collectif léché et aux arrières virevoltants, face à des Brumbies qui vouent une confiance absolue en leur arme principale : le ballon porté. Les locaux ont d'ailleurs marqué leurs trois essais de la soirée sur ce modèle, entraînant un doublé du talonneur Folau Fainga'a. Menés 14 à 3 à la pause, les Reds ont répliqué dès le retour des vestiaires avec deux superbes essais assortis de magnifiques passes après contact. Mais ce sont finalement les Brumbies qui ont eu le dernier mot, grâce à une pénalité finale de Mack Hansen après plus de trois minutes d'arrêts de jeu. Les Brumbies finissent ainsi la phase aller du championnat invaincus.

Le classement du Super Rugby AU : 1. Brumbies (18 pts) ; 2. Reds (11 pts) ; 3. Rebels (10 pts) ; 4. Waratahs (6 pts) ; 5. Force (2 pts)

Chiefs 19 - 32 Crusaders

Défaits à domicile pour la première fois depuis quatre ans par les Hurricanes, les Crusaders se devaient de réagir chez la lanterne rouge s'ils ne voulaient pas voir repasser les Blues en tête du classement. Et ils l'ont fait de fort belle manière en allant chercher un succès bonifié à Hamilton. Bien lancés par deux essais de Tom Sanders et Will Jordan (son sixième de la compétition), les coéquipiers de Richie Mo'unga ont dominé des Chiefs accrocheurs, revenus à seulement un petit point à l'heure de jeu. L'essai litigieux accordé à Sevu Reece, puis la réalisation de Leicester Fainga'anuku à peine six minutes plus tard ont assomé les protégés de Warren Gatland, qui cherchent à engranger un premier succès dans ce Super Rugby Aotearoa.

Highlanders 21 - 32 Blues

Autre bonus offensif de cette journée, celui des Blues, également obtenu à l'extérieur sur le terrain des Highlanders. pour son deuxième match consécutif à l'ouverture de la franchise d'Auckland, Beauden Barrett a parfaitement dirigé le jeu des siens, adressant notamment une magnifique passe au pied sur le premier essai de Finlay Christie. C'est d'ailleurs la deuxième réalisation du demi de mêlée écossais qui assomera les locaux au retour des vestaires. Ainsi, à un premier acte effréné succéda une deuxième mi-temps poussive, sur un faux rythme qui enterrina le succès des Blues malgré un essai de Shannon Frizell à quatre minutes du terme. Exempts cette semaine, les Blues devront compter sur un faux pas des Crusaders face aux Highlanders s'ils veulent espérer remporter la compétition lors de la dernière journée, à Auckland face à ces mêmes Crusaders.

Le classement du Super Rugby Aotearoa : 1. Crusaders (24 pts) ; 2. Blues (22 pts) ; 3. Hurricanes (16 pts) ; 4. Highlanders (10 pts) ; 5. Chiefs (5 pts)