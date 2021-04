La Fédération néo-zélandaise de rugby a accordé aujourd'hui, des licences conditionnelles pour que deux nouvelles franchises rejoignent le Super Rugby. Une bonne nouvelle pour les Nations du Pacifique alors que le nombre de joueurs de rugby dans le monde originaires des îles du Pacifique (Fidji, Samoa, Tonga...) est estimé à 20%, ces joueurs sont contraints de s'expatrier à cause de la faiblesse des infrastructures sportives dans leur pays. . World Rugby avait déjà annoncé participer à hauteur de 2,16 millions de dollars, pour la création de ces deux nouvelles franchises dans le Pacifique.

"Nous sommes maintenant sur le point de réaliser un désir de longue date d'inclure Pasifika dans notre jeu professionnel et l'opportunité d'embrasser tout ce qui va avec, se réjouit Sir Michael Jones, légende all-black d'origine samoane. Avec l'approbation des licences, Moana Pasifika et les Fijian Drua peuvent maintenant aller de l'avant avec les dernières étapes de leurs business-plans, et commencer à verrouiller leurs listes de joueurs et d'entraîneurs pour la saison prochaine."

La création de ces deux franchises du Pacifique reste cependant suspendu à l'accord de la Fédération australienne de rugby ainsi qu'à l'approbation des business-plans des deux clubs, qu'ils devront remettre au plus tard le 30 juin.

Pour information, les Fijian Drua, intégrés au NRC (championnat national australien) depuis 2017, ont remporté le trophée en 2018. Alors que Moana Pasifika (basée à Auckland) a disputé son premier match, face aux Maoris All Blacks, le 5 décembre dernier (défaite 28-21).