Après une cruelle défaites face aux Hurricanes la semaine passée, les Blues d'Auckland ont enfin goûté à la victoire dans ce Super Rugby. Grâce à des essais de Clarke, Sotutu et Telea, les joueurs d'Auckland ouvrent leur compteur en championnat face aux Chiefs (24-22) et lancent pleinement leur saison. À noter que Beauden Barrett était remplaçant au coup d'envoi et a disputé l'intégralité de la seconde période.

Les Hurricanes, eux, enchaînent avec un deuxième succès face aux Highlanders (21-14). Les joueurs de Wellington infligent un troisième revers en autant de rencontres aux coéquipiers d'Aaron Smith qui restent englués à la dixième place. Les Canes eux, sont bien installés dans le top 4. La dernière partie de ce samedi était celle entre les Brumbies et les Waratahs. Les locaux, grâce un très bon premier acte, empochent les quatre points de la victoire. C'est la troisième victoire des Brumbies qui sont deuxièmes du classement, juste derrière des Crusaders intouchables.