Mis sur pied à la hâte l'an dernier alors que la situation sanitaire s'améliorait sur l'île-continent, le Super rugby AU repart sur le même format, 100% national. Cinq franchises australiennes - Brumbies, Reds, Rebels, Waratahs, Western Force - s'affronteront chacune à deux reprises. Celle qui terminera en tête à l'issue de la saison régulière sera directement qualifiée pour la finale, le 8 mai. Les deuxième et troisième se disputeront leur place en finale lors d'un barrage la semaine précédente. Les Brumbies avaient remporté en septembre la première édition en dominant en finale les Reds (28-23) devant 6.000 spectateurs.

Du public est de nouveau attendu cette année dans les tribunes. Selon les médias australiens, autour de 20.000 personnes devraient assister vendredi aux deux premières rencontres, Reds-Waratahs à Brisbane et Western Forces-Brumbies à Perth. Avant le coup d'arrêt porté au sport mondial par la pandémie de Covid-19, le Super rugby, grande compétition de l'hémisphère Sud, rassemblait 15 franchises néo-zélandaises, australiennes, sud-africaines, argentine et japonaise. En remplacement, des versions uniquement nationales ont été créées en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La version néo-zélandaise, baptisée Super rugby Aotearoa, met également aux prises cinq franchises: Blues, Chiefs, Crusaders, Highlanders et Hurricanes. L'édition 2021 débutera le 26 février et s'achèvera le 8 mai par une finale directe entre les deux premiers. Une nouvelle compétition internationale aura alors lieu sur un format resserré, du 14 mai au 19 juin, entre les cinq franchises australiennes et les cinq néo-zélandaises: le Super rugby Trans-Tasman.