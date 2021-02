Queensland Reds 41 - 7 Waratahs

C'était un choc annoncé en ouverture de la nouvelle saison du Super Rugby AU, finalement, il n'y a pas eu de débat. Les Reds ont largement dominé les "Tahs" au terme d'un match globalement maîtrisé. Il faut dire aussi que les hommes de Rob Penney, déjà mal embarqués, ont joué en infériorité numérique pendant plus d'une mi-temps après l'expulsion de leur recrue : le centre Izaia Perese. Pourtant, le capitaine Jake Gordon avait marqué le premier essai du match pour les Waratahs. Mais les Reds, plus puissants notamment en mêlée fermée, ont mis au supplice leurs adversaires du jour en inscrivant 5 essais et plusieurs pénalités par l'intermédiaire de James O'Connor.

Une victoire de prestige pour les Reds, une défaite historique pour les Waratahs qui perdent en plus Jake Gordon et Joey Walton sur blessure.

Western Force 11 - 27 Brumbies

Les tenants du titre défiaient la Western Force pour leur entrée en lice ce vendredi. Les coéquipiers d'Issak Fines-Leleiwasa se sont imposés sans le bonus face à une équipe joueuse de la Western Force. Dans un match enlevé entre deux formations qui ont produit du jeu, tout s'est joué en seconde période, le temps pour les Brumbies de se mettre en marche. Le premier acte est accroché et Noah Lolesio passe plusieurs coups de pied pour permettre à son équipe d'être en tête à la pause (13-6). En deuxième partie de match, les favoris accélèrent et parviennent à trouver des brèches dans la défense adverse.

Après un beau numéro du centre Len Ikitau, Irae Simone va faire le break pour les Brumbies. Fines-Leleiwasa en position d'ailier crucifie la Western Force en fin de match. Malgré un dernier essai de Tomas Cubelli, se sont bien les champions en titre qui s'imposent. Western Force n'a pas à rougir de sa performance, loin de là.