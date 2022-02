Cette saison douze équipes doivent s’escrimer : cinq australiennes, cinq néo-zélandaises, une fidjienne et une samoane. Sont prévues quatorze journées de saison régulières à partir du 18 février qui déboucheront sur des quarts de finale au printemps . La vague Omicron a sérieusement secoué la détermination et le sang froid des gouvernements Australiens et Néo-Zélandais.

Ainsi, l'État de l’Australie Occidentale (Western Force) a décidé de garder ses frontières avec le reste de l’Australie complètement fermées, même si plus de 93% de la population australienne a reçu au moins deux vaccins. Du coup, l’équipe de la Western Force a pris la décision de s’exiler sur la côte est australienne (qui, elle, est ouverte aux déplacements) . Brumbies et Waratahs ont accepté d’inverser leur rencontre avec la Western Force qui jouera la première partie de la conférence australienne à l’extérieur, en espérant que les frontières seront ouvertes dans un avenir proche.

Concentration à Queenstown

Côté Nouvelle Zélande, NZ Rugby (NZRU) a pris la décision de regrouper ses six équipes (dont la franchise samoane) dans la ville de Queenstown, une station de sports d’hiver dans l'île du Sud du pays. Cette mesure est destinée à empêcher le virus de ravager les rangs des franchises ce qui les forcerait à l’isolement et à de possibles forfaits. Chaque équipe vivra en total isolement, avec des facilités d'entraînement séparées. Les matches se disputeront dans deux stades: le Wakatipu Stadium de Queenstown et le Rugby Park d’Invercargill à l’extrême sud du pays, où les équipes se rendront en bus (cinq heures aller-retour).

Bien sûr, les joueurs seront soumis aux tests rapides de manière régulière. Des mesures drastiques sont évidemment prises pour sauver une compétition plus que précaire. Un grand point d’interrogation se pose quant aux oppositions entre équipes néo-zélandaises et australiennes du fait des restrictions de déplacement. Néanmoins, le “Super Round” (une journée complète jouée dans une seule ville qui regroupera les 12 équipes) a été confirmée pour le week end du 22 au 24 Avril dans le ville de Melbourne. Tout dépendra bien sûr de la réouverture des frontières.

Par Jacques Broquet