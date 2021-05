Australie : la fin de carrière de Haylett-Petty menacée par les commotions

"La semaine dernière, il n'a pas réussi à s'entraîner, a expliqué l'entraîneur par intérim de Melbourne Kevin Foote, à AAP. Il allait bien après le match, c'est arrivé pendant l'entraînement. Il n'y a eu aucun coup, aucun contact ou quoi que ce soit. Il s'est en quelque sorte affalé. Il a de nouveau ces maux de tête constants." Suivi par un spécialiste et en plein traitement médicamenteux, Dane Haylett-Petty ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Mais pour l'heure, il se refuse à envisager une retraite prématurée : "Si le spécialiste me disait de prendre ma retraite, je le soutiendrais et je le ferais. Ils ont dit que ce n'était pas nécessaire", a déclaré le Wallaby, qui arrive d'ailleurs au terme de son contrat à la fin de l'année. "J'adorerais revenir chez les Wallabies et me battre pour gagner ma place, se projette-t-il. Mais je n'ai pas exclu la possibilité d'aller à l'étranger également."